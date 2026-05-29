Izbornik Srbije iznenađen masovnim otkazivanjem reprezentaciji: ‘Da smo se plasirali na SP, tukli bi se tko će biti na popisu’

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Izbornik Srbije Veljko Paunović neugodno je bio iznenađen u najavi utakmica sa Zelenortskim Otocima i Meksikom.

U prvom obraćanju medijima nakon objave popisa, kormilar Orlova dugo je elaborirao aktualni trenutak i očite probleme prilikom sastavljanja popisa za predstojeće prijateljske utakmice.

A na njemu ima uistinu zanimljivih imena, nekih koji bi se tu teško našli da su zvijezde Orlova sada u Staroj Pazovi i da se pripremaju za put u Lisabon. Izbornik Veljko Paunović odlučio je ukazati priliku skupini novih nogometaša.

Od starosjedilaca, iz skupine prvotimaca, pozive su dobili Strahinja Pavlović, Aleksandar Stanković, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković i Andrija Živković. Nova lica su Filip Stanković, Luka Lijeskić, Vukašin Đurđević, Nikola Simić, Adem Avdić i Vladimir Lučić. Ostalih 16 su nogometaši s manjom minutažom u prethodnom razdoblju.

O svemu tome Paunović je pričao na konferenciji za medije pred rekordno malim brojem novinara u Staroj Pazovi.

“Što se tiče popisa, kašnjenja, još uspostavljam rutinu. Poučen iz prvih okupljanja, nekada smo objavljivali popis previše rano pa je bilo promjena zbog ozljeda. Da ne bi bilo spekulacija, čekali smo do posljednjeg trenutka. Iznenađen sam, malo mi je krivo što smo došli u ovu situaciju. Razumijem, ipak, dobro i znam što sam rekao u ožujku. Jesam malo iznenađen i malo mi je krivo što nismo dobili pozitivan odgovor na poziv koji sam tada uputio. Nisam čovjek koji će nekome zamjeriti. Ima ih dosta koji imaju opravdane razloge. Intervencije zbog kojih moraju odmarati. Igrači koji su imali teške sezone s ozljedama te igrači koji su imali veliku minutažu. Lipanj je malo specifičan mjesec…”

Paunović nije htio pričati o nagađanjima da će preuzeti jedan od klubova ovoga ljeta.

“Ugovor je interna stvar, ne bih pričao na tu temu… Nemam problem s tim da ujutro kad se probudim prolistam medije i čitam tko je što izjavio.”

Ima i privatnih razloga…

“S obzirom na to da neće biti generalne probe, pokušat ćemo upoznati igrače za budućnost. Generalno, dao sam odgovore. Ima i privatnih razloga: vjenčanja, rođenja… Jasno mi je za neke momke što mogu očekivati, nisam sretan zbog toga. Dodatan razlog je što neki imaju nejasne ugovore. Nezgoda je da se netko ozlijedi u takvim okolnostima. Nećemo raditi veliku dramu. Poučno je sve ovo. Imam razumijevanja za sve. S druge strane, otvorena su vrata za druge momke.”

“Znali smo od prvog trenutka da se ova situacija može dogoditi. Zato smo bili spremni da pozive dobiju nogometaši u Superligi, odakle su potekli i oni koji igraju u inozemstvu. Imamo klubove koji rade s mladim nogometašima i bonus igrače koji stasaju u našem okruženju.”

Pročitao je izbornik poruku Andreja Ilića.

“Ne volim ovo raditi… Samo da budem precizan, Andrej je napisao: nema potrebe da dolazim po vizu, sezona je bila naporna… Brat mi se ženi 30. svibnja.”

“Siguran sam da bi situacija bila sasvim drugačija da smo se plasirali na SP. Tukli bi se tko će doći i biti na popisu!”

“Utakmica s Meksikom bit će posebno iskustvo za cijelu momčad. Ima tu detalja o kojima mnogi nisu ni razmišljali. Odmah idem u Chicago, gledat ću Njemačku, potom u Houstonu i Nizozemsku, najvjerojatnije, a zatim i susret Nijemaca s Ekvadorom. Eto me i na finalu, ako me netko pozove.”