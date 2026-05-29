Novi sportski direktor Osijeka potvrdio tko će biti trener iduće sezone

HNK Osijek

Predsjednica Osijeka prvi put se obratila javnosti, kao i novi sportski direktor, Kenneth Zandvliet.

“Jako sam sretan što sam ovdje i ovo za mene predstavlja velik izazov. Želimo izgraditi sportsku kulturu i novi smjer u stilu igre u suradnji sa svima u klubu”, rekao je Zandvliet, obećavši da će nakon dvije sezone “vratiti sreću na stadion”.

Pojasnio je kako slijedi proces promjena te da je za njega ključno da momčad igra napadački.

“Važno je da igramo napadački i da stvaramo horizontalnu i vertikalnu prednost u svim linijama kretanja. Trebamo igrače koji brzo odlučuju i onda ste uvijek korak ispred”, rekao je novi sportski direktor Osijeka.

Naglasak će biti na školi nogometa.

“Prva stvar je akademija, moramo stvoriti DNK kako ćemo dovoditi igrače u prvu momčad. Imamo sve potrebno na stadionu, visoke standarde i zato moramo biti oprezni. Trebat će nam pomoć svih na tom putu da rastemo”, dodao je Zandvliet.

Iako se činilo da će Tomislav Radotić (44) napustiti klupu Osijeka, novi sportski direktor potvrdio je da su razgovarali i da će povesti momčad i u iduću sezonu.

“On je prihvatio promjene. Imali smo sastanak od sat i pol i bio je sretan s novim zamislima te će produžiti ugovor”, rekao je Zandvliet.

O potencijalnim pojačanjima nije htio detaljno govoriti.

“O pojačanjima još neću govoriti. Imamo vremena do kraja kolovoza. Nećemo rezati kao idioti i moramo biti pametni u donošenju odluka. Trebamo igrače koji se mogu prilagoditi na novi proces.”

Predsjednica kluba Alexandra Vegh u svom je prvom velikom obraćanju javnosti predstavila novu strategiju Osijeka. Naglasila je kako je prije svega morala provesti dubinsku analizu stanja u klubu kako bi se mogli postaviti zdravi temelji za budućnost.

“Ovo je prvi put da vam se predstavljam na ovakav način i prvo bih htjela predstaviti svoju viziju. Ključna vizija je bila vratiti klub tamo gdje pripada. Kako bismo izgradili nešto smisleno, moramo imati dobre temelje. Sada možemo krenuti s restrukturiranjem i ovo je jedan od prvih koraka.

Predstavljamo novog sportskog direktora i s njim potpuno novu strategiju, identitet i viziju te želimo promijeniti naš mentalitet. Ne želimo da to bude samo fraza, nego realnost”, izjavila je Vegh.

Komentirala je i financijsku situaciju s obzirom na vlast u Mađarskoj.

“Naš budžet će se smanjiti, ali ne znatno. Imamo dovoljno sredstava za sve što mislimo provesti. Dio naše vizije je imati i lokalnu podršku neovisno o mađarskoj strani.”

Vegh je poručila i da neće biti poskupljenja godišnjih ulaznica.