Zagreb produžio ugovor s Glavašem, te potpisao dva hrvatska reprezentativca

xxGoranxMehkekx via Guliver

Raužan i Ćeško, koji je nalaze na popisu Dagura Sigurdssona za Euro su novi igrači najtrofejnijeg rukometnog kluba

Desnokrilni igrač Zagreba i rukometne reprezentacije Filip Glavaš, podsjetimo, u redove najboljeg hrvatskog kluba stigao je u ljeto 2023. godine, a sada je sa Zagrebom produžio ugovor na još tri sezone te bi u hrvatskoj metropoli trebao ostati najmanje do ljeta 2029. godine.

Na poziciju kružnog napadača, pak, iz redova MRK Sesveta stići će nam sjajni Zlatko Raužan. Ovaj 23-godišnjak, spomenimo i to, sjajnim je igrama u redovima Sesveta zaradio i poziv izbornika Dagura Sigurdssona te će ovoga siječnja predstavljati hrvatsku rukometnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu.

Zlatko Raužan i uprava Zagreba potpisali su ugovor na tri sezone, te bi i on trebao ostati u našim redovima najmanje do ljeta 2029. godine.

A igrač o kojemu se puno govorilo posljednjih godinu dana i koji će pojačati konkurenciju na poziciji lijevog i srednjeg vanjskog dolazi nam iz redova Izviđača iz Ljubuškog. Riječ je o još jednom hrvatskom reprezentativcu – Dianu Nerisu Ćešku – koji je ugovor s najtrofejnijim hrvatskim klubom potpisao na četiri sezone, odnosno do ljeta 2030. godine.

A evo što je o svim ovim sjajnim novostima kazao sportski direktor našeg kluba Damir Bičanić:

„Drago mi je da danas, na dan početka Europskog rukometnog prvenstva, možemo objaviti odlične vijesti za rukometni klub Zagreb i sve naše navijače. Prvo što treba reći jest to da je Filip Glavaš produžio ugovor na još tri sezone. Zbog toga smo iznimno sretni i zadovoljni. Filip je, naime, imao i neke ponude iz Bundeslige, ali se odlučio za Zagreb što, između ostalog, govori i o našim ambicijama kao i o povjerenju našeg igrača i hrvatskog reprezentativca prema klubu. Nadalje, jako smo sretni što možemo s javnošću podijeliti kako će od sljedeće sezone novi igrači Zagreba biti hrvatski reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško. Zlatko je na sebe skrenuo pažnju još lani, a ove se sezone definitivno profilirao u odličnog pivota i to na europskoj razini. Diano je, pak, možda i najtalentiraniji lijevi vanjski kojeg Hrvatska ima i siguran sam da će biti veliko pojačanje za nas u sljedećoj sezoni.“