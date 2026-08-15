Frattesi iz Intera seli kod Gattusa, u Laziju je napravio prve nogometne korake

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Gonzales Photo via Guliver

Talijanski nogometni prvak Inter iz Milana poslao je na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora u Lazio reprezentativnog napadača Davidea Frattesija (26).

Frattesi se tako vratio u klub u kojem je započeo svoj nogometni put kao dijete, bio je član mlađih kategorija u Laziju od 2006. do 2014. godine prije odlaska u gradskog rivala Romu član koje je bio do 2017.

Ipak, seniorsku karijeru počeo je graditi u Sassuolu, a dobre igre u tom klubu osigurale su mu prelazak u Inter za koji je igrao od 2023.