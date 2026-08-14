Bomba iz Maksimira: Prvotimac iz ‘vedra neba’ odlazi u Bundesligu!

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Bomba iz Maksimira uoči utakmice s Rudešom – Gabriel Vidović napušta Dinamo! Dvadesettrogodišnji ofenzivac karijeru će nastaviti u Bundesligi, gdje bi trebao potpisati za Paderborn. Dinamo bi od transfera trebao zaraditi oko tri milijuna eura.

Vidović zbog odlaska nije bio u konkurenciji za utakmicu protiv Rudeša. Nakon što je stigla ponuda Paderborna, sam je zatražio odlazak iz Dinama, pa je transfer, iako iznenadan, ipak logičan s obzirom na njegov status u momčadi, doznaju Sportske.

Vidović je u Dinamo prvi put stigao u ljeto 2023. godine na posudbu iz Bayerna. Modri su tada za njegov dolazak platili 500.000 eura. U sezoni pod Sergejem Jakirovićem upisao je 40 nastupa, od čega 25 kao starter, postigao devet pogodaka i dodao tri asistencije.

Dinamo je tada ozbiljno razmatrao mogućnost otkupa njegova ugovora, no Bayern je tražio 3,5 milijuna eura, što je zagrebačkom klubu bilo previše. Vidović se potom vratio u Njemačku, ali sezona 2024./25. nije mu donijela očekivani iskorak. Na posudbi u Mainzu odigrao je samo dvije utakmice, a nakon povratka u Bayern skupio je još četiri nastupa i svega 25 minuta na terenu.

Unatoč slaboj sezoni, za njega je postojao interes nekoliko klubova, među kojima i Brage. Vidović je ipak odlučio ponovno doći u Dinamo, a Zvonimir Boban odobrio je njegov transfer za znatno manji iznos nego što je Bayern tražio godinu ranije. Dinamo je prošlog ljeta za njega platio 1,2 milijuna eura uz 25 posto odštete od budućeg transfera.

Sada bi Vidović nakon samo godinu dana ponovno trebao napustiti Maksimir, a Dinamo će na njegovoj prodaji zaraditi oko tri milijuna eura.