Švedski izbornik uoči Hrvatske: ‘U velikim utakmicama sam to vidio milijun puta’

Podijeli :

REUTERS/Susana Vera via Guliver

Hrvatski rukometaši u srijedu od 20.30 sati igraju treću utakmicu grupne faze protiv Švedske u Malmo Areni.

Obje reprezentacije već su osigurale prolaz, a ovaj okršaj je bitan zbog prijenosa bodova u glavni krug.

Utakmicu je u razgovoru najavio švedski izbornik Michael Apelgren.

“To je vrhunski protivnik našeg ranga, rekao bih. Rivalstvo traje godinama, makar dolazimo iz zaista različitih rukometnih sredina i kultura. Ali na kraju, volimo istu stvar zbog strasti i zbog sporta, ali to radimo na različite načine. Ovo je vrlo tipična Hrvatska. Rade što trebaju, a u velikim utakmicama sam to vidio milijun puta. Rade točno ono što treba i u posljednjih 10 minuta pokažu što mogu. Prošle sezone su igrali sjajno na SP i mislim da je to reprezentacija koja raste”, započeo je Apelgren u razgovoru za Sportske novosti.

Apelgren ima iskustva s nekim našim igračima.

“Tu postoji i plus i minus. Radim u Pick Szegedu s Marinom Jelinićem i Marijom Šoštarićem i prije nekoliko mjeseci su me pitali ‘jesi li siguran da će to biti domaći teren kada igramo protiv tebe?‘ Vidjet ćemo koja momčad ima najbolji domaći teren danas. To su dva igrača koja mi se jako sviđaju i s kojima stalno radim. Bit će poseban osjećaj igrati protiv njih. I neće ih biti lako zaustaviti. Šoštarić je izabran za najboljeg igrača na svijetu na svojoj poziciji u našoj prvoj godini suradnje. To je tip kojem stvarno vjerujem. On je jedan od mojih kapetana, tako da ga stvarno volim. Ali sutra smo neprijatelji, tako da je to poseban osjećaj”, dodao je Apelgren.