Sjajni hrvatski vratar napušta Zagreb i odlazi u prvaka Europe?!

xxRonaldxGorsic via Guliver

Njemački velikan sada grozničavo traži novo rješenje između vratnica, a prema pisanju Bilda, posebnu pažnju usmjerili su prema hrvatskim igračima.

Magdeburg, njemački viceprvak i aktualni prvak Europe, uoči nove sezone suočio se s velikim udarcem – ostali su bez vratara Nikole Portnera. Prošlog petka klub je službeno potvrdio da je švicarski reprezentativac suspendiran na 21 mjesec zbog pada na dopinškom testu. U njegovoj krvi pronađen je metamfetamin, a kazna mu teče od 10. ožujka ove godine, što znači da pravo nastupa nema sve do 10. prosinca 2025.

Jedna od opcija je Dominik Kuzmanović, mladi hrvatski reprezentativac i čuvar mreže Gummersbacha. Međutim, on s klubom ima ugovor do 2028., a kako sezona počinje za manje od deset dana, odšteta bi bila golema.

Druga opcija je iskusni Karim Hendawy (37), egipatski reprezentativac koji trenutno brani za Al Safa Sports Club u Saudijskoj Arabiji. Ipak, problem kod njega predstavlja radna dozvola, koja se kao državljaninu Egipta u EU-u ne može brzo ishoditi.

Kao najrealnija opcija nameće se Matej Mandić, vratar RK Zagreba i hrvatski reprezentativac. Njegov dolazak u Magdeburg spominjao se za ljeto 2026., kada bi trebao naslijediti Sergija Hernandeza, no sada bi transfer mogao biti značajno ubrzan. Glasine dodatno pojačava i informacija da je Zagreb već krenuo u potragu za novim golmanom.

