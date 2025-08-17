RK Zagreb predstavio čak četiri nova pojačanja

Podijeli :

RK Zagreb

Zagrebaši su imali aktivan ljetni prijelazni rok.

Uoči nove sezone, rukometni klub Zagreb kompletirao je svoj roster predstavljanjem četiri nova igrača koji bi trebali pojačati prvu momčad najboljeg hrvatskog kluba. Uprava kluba zaključila je ovoljetni prijelazni rok, a kao najzvučnije ime istaknuo se hrvatski reprezentativac Igor Karačić.

Na prigodnoj konferenciji za medije predstavljen upravo Karačić, proslavljeni hrvatski rukometaš i jedno od najvećih imena u povijesti domaćeg rukometa. Uz njega, u klub su stigli i talentirani igrači iz Bjelorusije, Srbije i Gruzije.

Među njima je bjeloruski reprezentativac Stanislau Sadouski, novi član na poziciji lijevog krila, koju je klub odlučio pojačati nakon odlaska legendarnog Timura Dibirova. Sadouski dolazi iz SKA Minska, gdje je prošle sezone osvojio naslov prvaka Bjelorusije, a u svojoj je karijeri igrao i za ruski CSKA Moskvu s kojim je postao prvak Rusije. Sa zadovoljstvom je prihvatio poziv zagrebačkog kluba:

„Velika mi je čast biti igrač RK Zagreb i želim zahvaliti upravi na ukazanom povjerenju. Prvi dojmovi o klubu su izvrsni, ekipa me odlično prihvatila, a dodatno mi je pomogla prisutnost prijatelja i suigrača iz reprezentacije Ihara Bialiauskog. Veselim se prilici da pokažem što znam i zajedno s momčadi osvojim mnogo trofeja.“

Na desnom krilu klub su pojačali srpski reprezentativci Mateja Dodić i Aleksa Tufegdžić. Dodić je svoje prve rukometne korake napravio u Vranju, nakon čega je nastavio razvoj u poznatoj Metaloplastici. Ove godine debitirao je za seniorsku reprezentaciju Srbije, a dolazak u Zagreb smatra velikim iskorakom u karijeri:

„Dolazak u Zagreb je velik korak za mene, a prilika da igram u Ligi prvaka predstavlja novi izazov. Ekipa me sjajno prihvatila, a atmosfera u svlačionici je vrlo pozitivna. Konkurencija je velika, ali takav je život u velikom klubu i ja ću dati sve od sebe da pomognem timu.“

Aleksa Tufegdžić započeo je karijeru u beogradskoj Crvenoj zvezdi, a svoju inozemnu karijeru nastavio je u Ljubljanskom Slovanu te mađarskom Csurgu. Kaže da je presretan što je dio kluba s bogatom tradicijom:

„Čast mi je doći u Zagreb i raditi s vrhunskim igračima i trenerima. Klub odiše profesionalnošću, ali i obiteljskom atmosferom. Veselim se što ću ovdje provesti sljedeće tri godine i pomoći klubu u osvajanju domaćih i europskih trofeja. Konkurencija na mojoj poziciji je jaka, ali vjerujem da je to zdravo i motivirajuće.“

Posljednje, ali ne i manje važno, pojačanje je Gruzijac Giorgi „Gigi“ Tskhovrebadze, 24-godišnji reprezentativac s iskustvom igranja u francuskoj, švicarskoj i njemačkoj rukometnoj ligi. Tskhovrebadze će u Zagrebu dijeliti minutažu na poziciji desnog vanjskog s Lukom Lovrom Klaricom. S ponosom je prihvatio poziv kluba i ambiciozno najavljuje svoje ciljeve:

„Nositi dres Zagreba velika je odgovornost i čast. Već od prvog dana osjetio sam visoke standarde i strast prema rukometu u gradu. Cilj mi je pomoći klubu u osvajanju duple krune i ostvariti što bolji rezultat u Ligi prvaka. Veselim se zajedničkom radu s Lukom Klaricom i daljnjem razvoju svoje igre.“