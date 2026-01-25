Šipić dobro poznaje današnje protivnike, evo na koga što posebno upozorava Hrvatsku

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 20:30 nastavlja put na Europskom prvenstvu, a sljedeći je protivnik Švicarska.

Hrvatska je protiv Švicarske igrala i pripremne utakmice u studenom, a na jednoj od njih se ozlijedio Marin Šipić koji zato nije bio u mogućnosti otputovati na Euro.

“Još nije dobro, u utorak ću imati novu kontrolu da vidim kako oporavak napreduje. U kratkim crtama, teretanu radim, trčanje još ne. Ne smijem. Ne mogu žuriti, moram biti strpljiv i sada mi je najbitnije da se dobro oporavim. Naravno da mi nije lako, da gledam sve i vidim da momci ginu, daju sve od sebe bez obzira na probleme s kojima se suočavaju. To smo mi, to je tako”, otkrio je Šipić o svojoj ozljedi za SN.

Kao igrač švicarskog HC Kriens-Luzern dobro poznaje tamošnji rukomet pa Hrvatskoj poručuje:

“Švicarci su reprezentacija u usponu, koja ima glavu i rep. To još nije vrh europskog rukometa, za to treba vremena, ali je veliki pomak za njih. Prošli su prvi krug, što je bio osnovni cilj, osvojili su u drugom bod protiv Mađarske, što je veliki dodatak na sve to, i mislim da su u dobrom raspoloženju.

To je selekcija igrača koja igra velikim dijelom u Njemačkoj ili će igrati u Njemačkoj, koja ima svoj kriterij u europskom rukometu. Oni su vrlo bitni u svojim klubovima i to je stvar koja se mora respektirati. Ako ih krene, mogu biti vrlo neugodni, ali ako im ne krene, to može izgledati vrlo loše…”.

Posebno upozorava na nekoliko igrača:

“Njihov napad je jako nepredvidiv, posebno, Manuel Zhender, koji je u stanju opaliti s nemogućih pozicija, što ponekad može iznenaditi svakoga. On je godinama u vrhu strijelaca Bundeslige, to se ne može slučajno, i on je igrač koji može biti jako opasan ako ga se ne pripazi. Ne igra slučajno u Magdeburgu, koji je prvak Europe. Imaju dobre pivote koji igraju važne role u obrani, vratio im se Portner na gol s kojim imaju dimenziju više.

Teže puno trčati, taj Leopold na krilu, pa Steenerrs na drugom krilu, pa Allen i Sigrist, koji su slični kao Zhender, mogu donijeti dimenziju plus. Oni su Mađarima, koji su se malo opustili misleći možda da će biti lako, u prvom poluvremenu zabili 20 golova. To je vrlo intenzivan rukomet.”