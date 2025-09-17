Sigurdsson oduševio potezom, pogledajte što je napravio u Zadru

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson, iako trenutačno bez reprezentativnih obaveza, slobodno vrijeme provodi u Hrvatskoj.
U Zadru, koji naziva svojim drugim domom, uživa u odmoru i suncu, a nedavno je pristupio tečaju za voditelja brodice.
“Na preporuku proslavljenog rukometaša Ivana Ninčevića, tečaju za voditelja brodice je pristupio Dagur Sigurdsson, izbornik rukometne Hrvatske reprezentacije i osvajač srebrnog odličja na zadnjem svjetskom prvenstvu. Sretno izborniče na novim izazovima”, stoji u objavi stranice Sea Licence na Facebooku.
I tijekom odmora Sigurdsson prati nastupe hrvatskih rukometaša u europskim klubovima. Podsjetimo, u siječnju slijedi Europsko prvenstvo na kojem će Hrvatska igrati u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom.
Turnir će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a finale je zakazano u danskom Herningu.
