Marko Livaja upisao 200. nastup u dresu Hajduka

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u 33. kolu SuperSport HNL-a s 3:1 porazio Varaždin te je tako premašio bodovni učinak iz prošle sezone. U jednom od golova sudjelovao je i Marko Livaja koji je asistirao Abdoulieju Sanyangu Bambi za posljednji gol na utakmici.

“Desetka” Hajduka je u ovom susretu upisala i jubilej u bijelom dresu. Ovo je Livaji bio 200. nastup u Hajduku. Svoj debi upisao je 27. veljače 2021. godine u pobjedi protiv Rijeke te je pomagao Splićanima da te godine izbore Europu nakon lošeg početka u sezonu.

U Hajduku je dosad osvojio dva Kupa, zabio je 104 gola, upisao 61 asistenciju te je nekoliko puta proglašavan najboljim igračem lige. Njegov ugovor ističe u ljeto 2027. godine, a još uvijek se ne zna hoće li produžiti ugovor sa splitskim klubom.

Iako je imao neke nesuglasice s trenerom Garcijom, upisao je ove godine devet golova te je pokazao da još ima dobru razinu za SHNL. S Hajdukom bi ovoga ljeta trebao igrati u kvalifikacijama za neko europsko natjecanje, a koje će biti poznato 13. svibnja. Tada Dinamo i Rijeka na Opus Areni igraju finale Kupa. Ako Dinamo pobijedi, Hajduk će igrati prvo pretkolo Europa lige, a u slučaju da Rijeka slavi, Hajduk svoj put počinje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.