Červar za SK: Zagreb je imao šansu koju nije iskoristio, bit će teško u nastavku

Zagreb je započeo svoj europski put, a na startu Lige prvaka gostovao je u Sjevernoj Makedoniji. Suparnik je bio Pelister, a završilo je 25:23. Na kraju ostaje žal da nije došao barem do boda, ali ovo je tek početak s obzirom da ima još 13 utakmica u grupnoj fazi elitnog rukometnog natjecanja.

Lino Červar osobno je prisustvovao meču pa je za Sport Klub analizirao iz prve ruke. Dotaknuo se prekida pozitivnog niza Zagreba protiv Pelistera, povratka Nikolića, Klarice, Srne i Wisle Plock.

Kako ste vidjeli prvi nastup Zagreba u Europi ove sezone?

Bio sam u Bitoli i gledao utakmicu, koja je bila neizvjesna te sa puno grešaka na obje strane. Isto tako uzbudljiva u kojoj je Zagreb imao priliku da osvoji bod. Pelister je vodio cijelo vrijeme, a Zagreb nije bio u svom elementu i nije dobro igrao. Izgubljena je dosta bitna utakmica jer se moglo pobijediti da se bolje igralo te jer će biti teško u nastavku natjecanja s obzirom da će se Pelister i Zagreb boriti za prolaz dalje.

Ovo je bio osmi međusobni sraz. Zagreb je imao svih sedam pobjeda i taj pozitivan niz je prekinut (Pelister upisao prvo, povijesno slavlje).

Da, šteta što niz nije nastavljen i utakmica je završila onako kako jest.

Vi ste vodili Zagreb protiv Pelistera kao trener. To je bilo u sezoni 2005./06. i dobili ste sa čak +23 (završilo 37:14).

Da, ali vremena su se promijenila. Ekipe se mijenjaju i činjenica je da su glavnu ulogu odigrali moji bivši igrači iz Metalurga. To su Filip Kuzmanovski i Dejan Manaskov, koji su bili ključni. U ovoj utakmici nije nam išlo, a tamo nije baš lako igrati jer je vatrena publika. Mislim da je obrana bila slaba i to je ona 6-0, koja je Pelisteru dopuštala protok lopte te stvaranje prostora.

Ovo je bila prva ovosezonska europska utakmica za trenera Andriju Nikolića, koji se u svibnju vratio na klupu Zagreba i naslijedio Velimira Petkovića. Rezultatski se nije osramotio, odnosno doživio katastrofu.

Mislim da se nije očekivala katastrofa jer razlika između ove dvije momčadi nije velika.

U Zagrebu nema više vratara Mateja Mandića, Timura Dibirova i Zvonimira Srne. Međutim, istaknuo se Luka Lovre Klarica koji je bio drugi strijelac sa pet golova.

Može se reći da su Klarica i Srna najviše napredovali u dvije godine te je šteta da je Srna otišao u Francusku, ali ono što treba reći jest da je Klarica bio jedini pravi igrač koji je davao ton Zagrebu i bio opasnost za Pelister. Kod njega sviđa mi se borbenost i skromnost te je pokušao probiti njihovu zonu koliko je mogao, ali potvrdio je da je već sazrio u kvalitetnog igrača.

Idući nastup Zagreb opet ima u gostima. Nakon Sjeverne Makedonije, ide u Poljsku kod Wisle Plock. Nudi se prilika da se uhvati pobjeda te osvoje prvi bodovi jer poslije Wisle slijede dva velikana Barcelona i PSG.

Da, istina. Za tu utakmicu trebat će se bolje te dobro pripremiti i bilo bi pogrešno misliti da će biti jako jednostavno dobiti. Wisla se dodatno pojačala i ima dva iznimno važna igrača na vanjskim pozicijama tako da je bolja, nego prošle godine. Tamo su naša dva Mihić i Šušnja, ali mislim da će biti izuzetno teško. Teško je vjerovati da će Zagreb podbaciti, ali bila bi zabluda da će pobjeda doći sama od sebe.