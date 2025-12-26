Sigurdsson: Euro je opasno natjecanje, svašta se može dogoditi

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija aktualni je svjetski viceprvak.

Za manje od mjesec dana natjecat će se na Europskom prvenstvu u skupini u kojoj će igrati protiv Gruzije, Nizozemske i Švedske. Momčad Dagura Sigurdssona otvorit će natjecanje utakmicom s Gruzijom 17. siječnja u 18 sati.

Izbornik Dagur Sigurdsson je u razgovoru za HRT najavio početak priprema i samo natjecanje.

“Danas počinjemo s pripremama. Imamo kratko razdoblje za pripremu, moramo biti efektivni. Provjeravamo igrače, njihovo stanje, moramo proći sve vezano uz taktiku i osigurati da budemo dobro pripremljeni”, rekao je u uvodu.

Hrvatska igra pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije prije Nove godine, a onda slijede susreti protiv Njemačke u Zagrebu i Hannoveru.

“Moramo to iskoristiti da uđemo u ritam, kako bismo bili spremni kada turnir krene”, kazao je i dodao da je Danska glavni favorit:

“Nakon njih dolazi 10, možda 12 momčadi slične razine. Moja očekivanja su takva da moramo biti spremni. To je opasno natjecanje, svašta se može dogoditi, također ovo natjecanje je i velik izazov. Bit ćemo spremni.”

Za kraj je usporedio Europsko i Svjetsko prvenstvo.

“Europsko prvenstvo je malo teže jer su ekipe izjednačenije, igrači i momčadi se bolje znaju. Teško je natjecanje za osvojiti. No, osvojio sam ga prije 10 godina, neću lako odustati”, zaključio je Islanđanin na klupi Hrvatske.