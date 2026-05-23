Podravka uvjerljiva protiv Lokomotive u finalu Kupa

RK Podravka

Rukometašice Podravke petu su godinu zaredom, a 28. put ukupno osvojile Hrvatski kup, one su u finalu u Poreču bez problema svladale zagrebačku Lokomotivu s 29-18 (16-8).

Matea Pletikosić je sa sedam golova bila najefikasnija kod Podravke kod koje je Lucija Bešen upisala čak 17 obrana, dok je Stela Posavec postigla pet pogodaka za Lokomotivu.

Pitanje pobjednika bilo je odlučeno već u prvih 30 minuta kada je Podravka zahvaljujući sjajnoj Bešen na vratima stvorila prednost od osam golova prednosti. U nastavku su Koprivničanke mirno održavale stečenu prednost.

Podravka i Lokomotiva jedina su dva sastava koji su osvajali Kup za rukometašice, Podravka 28, a Lokomotiva šest puta.