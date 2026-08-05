U Maksimiru se već razmišlja o Vikingu, povjerenik odredio kada Dinamo igra s Rudešom

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Dinamo će susret 3. kola SuperSport HNL-a protiv Rudeša odigrati u petak, 14. kolovoza, s početkom u 20 sati na stadionu Maksimir. Odluku o terminu donio je povjerenik za natjecanje Antonio Grahovac, vodeći računa o europskim obvezama hrvatskog prvaka.

Ovako raspoređen kalendar omogućit će Modrima četiri dana odmora i pripreme uoči prve utakmice play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga, koja je na rasporedu u utorak, 18. kolovoza, u Zagrebu.

Podsjetimo, derbi između Dinama i Rijeke, koji se trebao igrati ovog vikenda, odgođen je zbog europskih nastupa oba kluba. Treće prvenstveno kolo tako će biti odigrano tijekom blagdanskog vikenda oko Velike Gospe.

Prije dvoboja s Rudešom Dinamo očekuje uzvratna utakmica protiv Kauno Žalgirisa u Litvi. Budući da hrvatski prvak u revanš ulazi s uvjerljivom prednošću od 5:0 iz prve utakmice, očekuje se da će trener posegnuti za rotacijama kako bi ključni igrači što spremniji dočekali ogled s Vikingom. Uzvrat protiv norveškog predstavnika igrat će se 26. kolovoza.

Treće kolo SHNL-a otvorit će se na blagdan Velike Gospe dvobojima Istre 1961 i Slaven Belupa (18.30) te Osijeka i Lokomotive (21 sat). Dan kasnije na rasporedu su susreti Varaždina i Rijeke (18.30) te Gorice i Hajduka (21 sat), pri čemu će Rijeka i Hajduk igrati u nedjelju zbog obveza u europskim natjecanjima.

Već sljedećeg vikenda igra se i četvrto prvenstveno kolo. Program počinje u petak utakmicom Rudeša i Lokomotive, dok će u subotu snage odmjeriti Slaven Belupo i Gorica te Dinamo i Varaždin. Kolo će zaključiti nedjeljni susreti Rijeke i Istre 1961 te Hajduka i Osijeka.