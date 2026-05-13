Sanchez: Dinamo? To se vidi čitavu sezonu i danas. Volio bih da su još bolji u Europi

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL via Guliver

Rijeka je ovaj put u finalu Kupa ostala bez titule.

Dinamo je slavio na osječkoj Opus Areni 2:0 golovima Luke Stojkovića, a svoje dojmove nakon utakmice podijelio je Rijekin trener Victor Sanchez.

“Čestitam Dinamu, igrali su odlično i bilo nam je teško, treba im čestitati na cijeloj sezoni. Razočarani smo, bili smo motivirani da osvojimo ovo finale, ali nismo uspjeli. Svi igrači mogu biti uzdignute glave, igrali smo protiv momčadi na jako visokoj razini. Nismo uspjeli iskoristiti prilike koje smo imali.

Bili su bolji od nas, igrali smo do kraja i probali zabiti, ali nismo uspjeli. Probali smo biti hrabri i agresivni, nismo se došli braniti u niskom bloku. Dinamo je bio kvalitetan, nije nam bilo lako, ali smo igrali dobru obranu u prvom dijelu. Imali smo dobre šanse, ali ih nismo iskoristili. Imamo još dvije utakmice do kraja sezone, imali smo dobru sezonu i sretan sam zbog navijača koji su mogli uživati.

Žao mi je što danas nisu mogli slaviti. Rijeka će i iduće sezone igrati Europu, moramo čestitati igračima. Nije se lako natjecati u Europi i SHNL-u na visokom nivou. Dali smo sve od sebe, Dinamo je bio bolji i čestitam igračima.”

Vratio se još malo na Dinamo…

“Imaju ogromnu prednost s budžetom. To se vidi čitavu sezonu i danas. Za mene to nije iznenađenje. Za mene je iznenađenje bilo ono kad su se mučili, a s Kovačevićem su to dobili i čestitam mu. Volio bih da je Dinamo još bolji u Europi, to je dobro za hrvatski nogomet. Dinamo je veliki klub i mora biti bolji. Kažem, individualno su jako dobri, a to je velika razlika. Ne bih rekao da su danas tako lako dobili, vidjelo se da su pred kraj malo i trošili vrijeme, osjetili smo da smo mi tu. Ali, svaka im čast.”