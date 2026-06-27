Rukometaši Hrvatske u polufinalu SP-a, naše rukometašice bez medalje

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Jozo Cabraja/ kolektiff

Hrvatska muška reprezentacija u rukometu na pijesku plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se održava na zagrebačkom Jarunu nakon što je u četvrtfinalu pobijedila Mađarsku sa 2:0, dok ženskoj reprezentaciji nije uspjelo plasirati se među najbolje četiri nakon 0:2 poraza od Danske.

Hrvatska muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku 2:0 u setovima (25-24, 21-20) u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva i tako prošla među četiri najbolje selekcije toga natjecanja. U polufinalu je večeras očekuje susret protiv Brazila.

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Četvrtfinalnom susretu Hrvatska i Mađarske prisustvovao je i predsjednik Svjetske rukometne federacije (IHF) Hassan Moustafa, u pratnji čelnika Hrvatskog rukometnog saveza. Tribine centralnog terena na Jarunu bile su jako dobro popunjene, s atmosferom kakvu smo samo poželjeti mogli. Inače, Hrvatska i Mađarska sjajno se poznaju, odigrale su bezbroj međusobnih susreta i bilo je jasno da će o pobjedniku odlučivati sitnice. I doista, tako je bilo. Dramatičnije valjda nije moglo biti.

Nakon što su obje ekipe iskoristile po dva napada, Hrvatska je preuzela kontrolu nad rezultatom. Fantastični Karlo Grković letio je terenom i zabijao kao nikada u karijeri. Dvije i pol minute prije kraja seta, dvije sjajne obrane veže mađarski vratar i otvara priliku našim susjedima da preuzmu vodstvo. No, Hrvatska ne posustaje, priključuju se i ostali igrači s realizacijom iza vodstvo 24:22. Do kraja je ostalo 11 sekundi. I Mađari uspijevaju poravnati na 24:24. Hrvatskoj ostaje pet sekundi pa naš izbornik uzima minutu predaha i uspijeva složiti akciju za kapetana Ivana Jurića koji zabija s crte jedan, ali vrijedan poen dovoljan da prvi set ode na našu stranu (25:24).

Podjednako dramatičan bio je drugi set. I on je završio s minimalnom razlikom (21:20). Hrvatska je sjajno igrala sve do tri minute prije kraja. U jednom trenutku imala je prednost od 14-8 pa 18:12 da bi se pojavili prvi znaci umora, a vjerojatno je i pritisak napravio svoje. Dvije i pol minute prije isteka vremena sjajnu stvar radi naša vratar Luka Baković koji Mađarima brani šesterac. Ni tu nije kraj drami, točno 11 sekundi prije kraja Mađarska uspijeva izjednačiti na 20:20. Hrvatski stožer logično uzima minutu predaha i dogovara napad. I akcija se slaže za našu najsigurniju opciju, mladog Karla Grkovića. Njemu ruka ne drhti, sigurno pogađa mrežu Mađara i ostavlja im samo četiri sekunde za napad. Oni ga ne uspijevaju pretvoriti u poen i Hrvatska zasluženo slavi 21:20 te prolazi u polufinale. Leteći Karlo Grković realizirao je čak 27 poena za našu reprezentaciju. Kapetan Ivan Jurić dodao je 11. Kod Mađarske najbolji Norbert Gyene sa 20 poena.

U poluzavršnici Hrvatska će igrati protiv rekordera po broju naslova Brazila koji je sa 2:0 pobijedio Španjolsku. Taj susreta na rasporedu je u 21 sat.

Četvrtfinale:

Hrvatska – Mađarska 2-0 (25-24, 21-20)

Brazil – Španjolska 2-0 (23-20, 22-16)

Portugal – Argentina 1-2 (25-24, 18-19, 2-7)

Njemačka – Danska 2-0 (22-20, 25-10)

U polufinalu se sastaju: Hrvatska i Brazil, odnosno Argentina i Njemačka.

Hrvatska ženska reprezentacija poražena je u četvrtfinalu od Danske 0:2 u setovima (8-21, 18-26). Našim rukometašicama sada ostaje borba za poredak od petog do osmog mjesta. Prvi susret igraju protiv Njemačke koja je izgubila od Brazila nakon raspucavanja.

Hrvatska je solidno otvorila prvi set. I hrabro se držala sve do rezultata 4:6. A onda se na danskim vratima ukazala nevjerojatna Ditte Folden Vind i serijom od pet obrana za redom srušila sve nade hrvatskih rukometašica. Dankinje su serijom 10:0 odjurile na neuhvatljivih 16:4. I s lakoćom privele prvi set kraju. Konačni ishod bio je 21:8.

U drugom se vodila puno ravnopravnija borba. Danska je doduše, u jednom trenutku imala lijepu prednost od 10:4, ali je Hrvatska sjajno odgovorila na taj izazov i u 7. minuti stigla do izjednačenja (14:14). I držala je Dankinje u neizvjesnosti sve do dvije minute prije kraja. Tada je ponovno nekoliko teških lopti obranila danska vratarka i nadanjima Hrvatske bio je kraj. Nakon zadnjeg izjednačenja 18-18, Danska je set završila nizom od četiri uspješna napada pa je set završen 26-18.

Ditte Folden Vind imala je čak 12 obrana. Najučinkovitije bile su Lina Berggen Larsen sa 16, odnosno Cecille Kjar LIngaard sa 14 poena. Kod Hrvatske najbolja je bila Anja Vida Lukšić sa 14 poena. Šest je dodala Lara Miholić.

Prvi susret u razigravanja Hrvatska igra protiv Njemačke u 20 sati.

Evo svih rezultata četvrtfinala:

Hrvatska – Danska 0-2 (8-21, 18-26)

Brazil – Njemačka 2-1 (14-10, 14-15, 6-2)

Nizozemska – Argentina 0-2 (16-23, 16-18)

Španjolska – Grčka 2-0 (20-18, 18-15)

U polufinalu se sastaju: Danska – Brazil , odnosno Argentina – Španjolska.