Problem za Hrvatsku, Martinovićeva ozljeda je ozbiljnije prirode: ‘Nije mogao ni potrčati’

Nakon utakmice kapetan je vidno šepao, a početne informacije davale su dozu optimizma. Ipak, najnovije vijesti govore kako je riječ o puknuću ligamenta u području gležnja. Situaciju je pojasnio novinar Nove TV Ivan Forjan.

Martinović progovorio oko ozljede: Ne znam, ostat ću optimističan i pozitivan Kapetan Hrvatske: Kad osjetimo bol idemo još jače. To je Hrvatska

“Kapetan Martinović je trenirao koliko je mogao, ali prema posljednjim informacijama, to ne izgleda baš najbolje za našeg kapetana.

Magnetska rezonanca je inicijalno pokazala da se ne radi o lomu – nijedna kost nije pukla. Martinović nam je u odlasku s treninga mahnuo i rekao da će biti u redu, ali prema onome što sam doznao, riječ je o nešto ozbiljnijoj ozljedi, odnosno puknuću ligamenta u gležnju. Veliko je pitanje hoće li biti spreman za utakmicu.”

Forjan je dodao kako Martinović zasad ne može trenirati punim intenzitetom.

“Danas je radio individualno na biciklu, nije mogao niti potrčati i nije htio forsirati. Veliko je pitanje hoće li kapetan biti spreman za dvoboj protiv Švicarske.”

Hrvatsku u nedjelju od 20:30 očekuje ogled protiv Švicarske, a optimizam uoči tog susreta pokazao je Mateo Maraš, koji je protiv Islanda uspješno nadomjestio Martinovića postigavši sedam pogodaka.

“Mislim da je Marta indirektno pod velikim pritiskom i da će morati kapetanski stisnuti zube. Sigurno mu nije lako, bol je ogromna, ali sve to za neki viši cilj i nadamo se da će izdržati, da ćemo svi ostati zdravi. Drugi krug je počeo, polako se javljaju ozljede i trebamo svi nekako izvući živu glavu.”