Podravka upisala osmi uzastopni poraz u Ligi prvakinja

Foto: RK Podravka Vegeta

Rukometašice Podravke Vegete doživjele su osmi uzastopni poraz u Ligi prvakinja, a u subotnjoj utakmici odigranoj u dvorani Josip Samaržija Bepo bolje od Koprvničanki bile su igračice CSM Bukurešta sa 33-28 (14-8).

Oslabljene hrvatske prvakinje su uspjele držati korak s rumunjskom ekipom do 18. minute, kad je rezultat još uvijek bio izjednačen (7-7). No, tada je uslijedilo razdoblje od deset minuta u kojem su gošće napravile seriju 7-0 i praktično osigurale pobjedu.

U drugom poluvremenu je Bukurešt u nekoliko navrata došao do devet golova prednosti, ali Podravka nije dopustila suparnicama da odu i na dvoznamenkastu prednost. Ekipa Ivice Obrvana je na kraju uspjela završiti utakmicu sa zaostatkom od pet pogodaka i dobiti drugo poluvrijeme s 20-19.

Matea Pletikosić je za Podravku postigla osam pogodaka, a šest puta je precizna bila Tina Barišić. Rumunjke je predvodila Elizabeth Omoregie sa sedam golova, a šest ih je postigla Valerija Maslova.

Za dva tjedna (8. veljače) Podravka će gostovati kod danskog Odensea, jedne od tri ekipe protiv kojih je uspjela osvajati bodove u prva tri kola, odigravši 31-31 u Koprivnici.

Hrvatske prvakinje su s pet bodova na šestom mjestu skupine B Lige prvakinja. Isti broj bodova ima i ljubljanski Krim, a zadnja je norveška Sola sa samo jednim bodom. Na vrhu ljestvice je Brest s 18 bodova, a Ferencvaros je drugi sa 16. Odense ima 15 bodova, a CSM Bukurešt 14.

Uspije li Podravka zadržati šestu poziciju do kraja natjecanja, plasirat će se u osminu finala.