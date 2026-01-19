OD 18h / HRVATSKA – NIZOZEMSKA Ključna utakmica na Euru, Sigurdsson iznenadio s promjenama

Hrvatskoj reprezentaciji je bilo potrebno gotovo 20 minuta i zaostatak od čak šest pogodaka da bi na kraju slavili 32:29 i uspješno preživjeli prvu prepreku na turniru. Da nije bilo lako, potvrđuju i riječi bivšeg kapetana reprezentacije, Domagoja Duvnjaka.

