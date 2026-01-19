OD 18h / HRVATSKA – NIZOZEMSKA Ključna utakmica na Euru, Sigurdsson iznenadio s promjenama

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 18 sati igra utakmicu 2. kola skupine E na Europskom prvenstvu, a suparnik joj je neugodni sastav Nizozemske. U prvom kolu Hrvatska je svladala Gruziju, dok su Nizozemci poraženi od Švedske.
Takav rasplet prvog kola daje ovom susretu veliku važnost. Pobjeda bi izabranicima Dagura Sigurdssona gotovo sigurno osigurala prolazak u drugi krug natjecanja, dok bi eventualni poraz znatno otežao situaciju uoči završnog dvoboja protiv Švedske, koja slovi za favorita skupine.
TIJEK DOGAĐAJA:
Proslavljeni reprezentativac za SK najavio Nizozemce
Jedan od najvećih hrvatskim rukometaša svih vremena, Blaženko Lacković, najavio je za Sport Klub ključnu utakmicu s Nizozemcima.
Bivši kapetan komentirao je utakmicu s Gruzijom
Hrvatskoj reprezentaciji je bilo potrebno gotovo 20 minuta i zaostatak od čak šest pogodaka da bi na kraju slavili 32:29 i uspješno preživjeli prvu prepreku na turniru. Da nije bilo lako, potvrđuju i riječi bivšeg kapetana reprezentacije, Domagoja Duvnjaka.
Evo hrvatskog sastava
Sigurdsson iznenađujuće napravio dvije promjene
Dagur Sigurdsson odlučio se na dvije promjene u sastavu od 16 igrača koji konkuriraju za večerašnju utakmicu. Tako će se na tribinama, uz Dinu Slavića i Diano Nerisa Ćeška, naći i pivot Veron Načinović te desni vanjski Luka Lovre Klarica. Njihova mjesta u momčadi zauzeli su pivot Zlatko Raužan i srednji vanjski Ivano Pavlović.
Odluka je donekle iznenađujuća jer je Načinović u prvom kolu, kao i tijekom pripremnog razdoblja, bio starter, dok je Klarica na poziciji desnog vanjskog imao veću minutažu od Matea Maraša, koji je unatoč tome zadržao svoje mjesto u sastavu.
Hrvatska je favorit, ali neće biti lako
Evo što kažu kladionice:
Hrvatska - 1.50
Remi - 9.00
Nizozemska - 3.50
