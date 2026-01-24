Njemačka nadoknadila -4 protiv Norveške i napravila novi korak prema polufinalu Eura

Podijeli :

Guliver Image

Treći dan glavne faze na EHF Europskom prvenstvu u rukometu zaključili su Njemačka i Norveška u Herningu. Većinu susreta bio je to napet dvoboj, a na kraju je susret u svoju korist prelomila Njemačka koja je na kraju slavila s 30:28

Njemačka, koja je u ovaj susret ušla s četiri boda, nije dobro otvorila utakmicu te je gubila sa 7:3. Ipak, do kraja poluvremena su uspjeli i povesti s 11:10 i 13:12 da bi ipak na predah Norveška otišla s +2 (17:15).

Norvežani su tu prednost i povećali u drugom dijelu na +3 (18:15), ali to je kratko trajalo. Nije dugo trebalo Nijemcima da povedu, a kad su poveli više nije bilo povratka za Norvežane. Na kraju su slavili s 30:28 te su nastavili svoj put prema polufinalu.

Najbolji pojedinac u pobjedi bio je Andreas Wolff, vratar Njemačke koji je upisao nevjerojatne 23 obrane. Imao je 45% obrana te je ponovno pokazao da je jedan od najboljih golmana svijeta.

Unatoč porazu od Srbije u prvom dijelu Europskog prvenstva, Njemačka je sada na maksimalnih šest bodova čime drže vrh skupine 1 u kojoj su još Danska, Francuska, Norveška, Portugal i Španjolska. Na drugom mjestu nalazi se Danska s četiri boda, a isto toliko ima i Francuska.

U sljedećem kolu Njemačka igra protiv Danske, a u posljednjem ih čeka ogled s Francuskom. Norveška u sljedećem kolu igra protiv Portugala dok ih u posljednjem susretu čeka gostovanje kod Danske.