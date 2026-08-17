Perišićev menadžer progovorio o mogućem povratku u Inter

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver Image

Ivan Perišić (37) i dalje je u kombinacijama za mogući povratak u Inter, no zasad nema konkretnih pregovora. Hrvatski reprezentativac već je neko vrijeme povezan s povratkom u Milano, a njegov agent Frane Jurčević kratko je prokomentirao situaciju za talijanski TV Nerazzurra.

“Trenutačno se na tom planu ništa ne miče. Čekamo novosti”, rekao je Jurčević, prenosi FCInterNews.

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Podsjetimo, Perišić je i dalje igrač PSV-a, s kojim ima ugovor do ljeta 2027. godine. U novu sezonu krenuo je kao standardni član momčadi i nastupio u obje prvenstvene utakmice.

Prema pisanju FCInterNewsa, prostor za njegov povratak mogao bi se otvoriti ako Inter proda Brazilca Luisa Henriquea. Za njega je zainteresirana Roma, ali zasad nema dogovora pa se ni priča o Perišiću nije konkretizirala.

Hrvatski krilni igrač u Inter je stigao 2015. iz Wolfsburga i za klub odigrao više od 250 utakmica. Osvojio je Serie A, Kup i Superkup, dok je tijekom posudbe u Bayernu 2020. osvojio Ligu prvaka, Bundesligu i njemački Kup.

Nakon odlaska iz Intera 2022. igrao je za Tottenham i Hajduk, a od 2024. je u PSV-u. S nizozemskim klubom osvojio je dva uzastopna naslova prvaka.

Povratak na Giuseppe Meazzu zasad je daleko od realizacije, ali Perišić očito i dalje čeka rasplet situacije u Interu.