Matej Mandić: Imao sam temperaturu, ipak smo malo ludi izvan trerena!

„Pomiješane su emocije – presretni smo i ponosni, idu i suze radosnice. Bez obzira na to kako je išlo, dali smo sve od sebe i pokazali karakter. Njemačka nas je zasluženo pobijedila, ali smo se brzo sabrali i na kraju osvojili medalju. Imao sam temperaturu, smirio sam je tabletama. Sad idemo popiti koju pivicu, to je uvijek dobar lijek.

Nakon prošlogodišnje bronce još jednom smo dokazali da pripadamo samom vrhu svjetskog rukometa. Među najmlađim smo reprezentacijama, puni talenta i dobro igramo u klubovima. Izvan terena smo malo ‘ludi’, ha-ha. Držimo se zajedno, stalno se zezamo i održavamo pozitivnu energiju. Nadam se da će nas to pratiti i dalje.

Doček? Hvala svima koji će doći – mi ćemo se pojaviti, a u kakvom stanju, to ćemo tek vidjeti, ha-ha“, rekao je Matej Mandić.