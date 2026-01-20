Kuzmanović: Idemo se boriti sa Švedanima za prvo mjesto

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Nizozemsku rezultatom 35:29 u drugom kolu Europskog prvenstva i tako praktički osigurala prolazak u drugi krug. Za konačnu potvrdu potrebno je još samo da Švedska ne doživi poraz protiv Gruzije. U redovima Hrvatske najučinkovitiji su bili Ivan Martinović s devet pogodaka i Zvonimir Srna sa šest, dok je vratar Dominik Kuzmanović imao važnu ulogu u završnici susreta sa sedam obrana. Kod Nizozemaca se istaknuo Rutger Ten Velde s osam golova.

Nakon utakmice svoje je viđenje dao hrvatski vratar Kuzmanović, istaknuvši zahtjevnost dvoboja i prostor za napredak:

“Bila je borba u pravom smislu te riječi. Vodila se borba, ali smo bili u kontroli većinu utakmice. To je pozitivna stvar, tako da s tim možemo biti zadovoljni. Mislim da mogu još doprinijeti sa kojom obranom više i da da će onda to biti ono što mi zapravo i zamišljamo i kako trebamo igrati.

Imali smo problema s povratkom u obranu. Naglasili smo to, užasno su brzi. Brzo im se lopta kreće, vuku u leđa. Nismo se svaki put uspjeli vratiti u 5-1, ali krpali smo pa na nekim prekidima vratili u našu formaciju i to je dosta dobro funkcioniralo.

Naravno, ima još dosta prostora za napredak, ali sad smo dobili vjetar u leđa i nadamo se da će nas to gurati do do kraja prvenstva. Napokon smo odigrali jednu bolju utakmicu i ništa, idemo se boriti sa Šveđanima za prvo mjesto u grupi.”