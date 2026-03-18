Kuzmanović: Drago mi je što dolazimo u različite dijelove Hrvatske

Vratar Dominik Kuzmanović pohvalio je atmosferu unatoč ozljedama nekih igrača: “Mislim da smo spremni, okupljamo se prvi put nakon osvojene medalje. Lijepo je vidjeti dečke, a nažalost imamo par ozljeda. Nadam se da će se što prije zaliječiti te da će se momci vratiti.”

Naglasio je važnost svakog okupljanja: “Iskorištavamo svaku moguću priliku pri okupljanju, dobro treniramo, ali najbolje je uvježbavati se na utakmicama. Ovakvima je to baš i cilj, optimistični smo, želimo napredovati i pobijediti.”

Sigurdsson okupio reprezentaciju: Evo koje je sve promjene napravio

Hrvatska i Švicarska sastaju se peti i šesti put u posljednjih pola godine, a Kuzmanović ističe prednosti poznanstva s protivnikom: “Jako dobro poznajemo Švicarsku, igrali smo dva puta međusobno prije i jednom na Europskom prvenstvu. Sigurno će nam ove utakmice poslužiti dobro za isprobavanje nekih izbornikovih ideja. Imamo neke mlade igrače, sigurno će i njima to biti dobra prilika.”

Pohvalio je i kvalitetu Švicaraca:

“To je sigurno reprezentacija koja se diže i koja je već napravila veliki korak na zadnjem prvenstvu. Vjerujem da će u godinama koje dolaze biti još i bolja. Respektiramo ih i želimo odigrati dvije kvalitetne utakmice protiv njih.”

“Švicarci su nezgodni, imaju više opcija, znaju igrati sedam na šest, s četiri vanjska i slično. Polivalentni su i nezgodni, na prvenstvu mogu reći da nisu ni imali sreće u nekim utakmicama, a na nekima su prokockali prednost. Ekipa se diže, sigurno će biti sve bolja, a mi respektiramo Švicarsku i želimo dobro igrati”, dodao je hrvatski golman.

Kuzmanović se raduje igranju u različitim dijelovima Hrvatske:

“Drago mi je što dolazimo u različite dijelove Hrvatske kako bismo približili reprezentaciju svim navijačima. Svjestan sam da ljudima nije jednostavno putovati i dolaziti do karata u drugim dijelovima Hrvatske. Zato mi je posebno drago što mi dolazimo njima – sada smo u Zadru, a zatim i u Osijeku. Vjerujem da ćemo u odličnoj atmosferi razveseliti ljude i pružiti vrhunske predstave.”