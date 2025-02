Karabatić se nakon poraza od Hrvatske umirovio pa ju je spomenuo u oproštajnom govoru

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Nakon što je predvodio Francusku do brončane medalje na Svjetskom prvenstvu 2025., Luka Karabatić odlučio je zaključiti svoju bogatu reprezentativnu karijeru.

Francuska je na tom turniru u polufinalu poražena od Hrvatske u zagrebačkoj Areni, što je ujedno bila i posljednja utakmica Karabatića u dresu nacionalne selekcije.

Karabatić priznaje da je o povlačenju razmišljao već neko vrijeme, osobito nakon što je njegov brat Nikola Karabatić prošle sezone oprostio od reprezentacije:

“Nakon Olimpijskih igara došlo je do generacijske obnove, a kad sam se u studenom 2024. vratio treninzima, shvatio sam da mnoga poznata lica više nisu tu. To me natjeralo na duboko promišljanje.”

Ipak, odlučio je zaigrati na još jednom velikom natjecanju kako bi se oprostio u pobjedničkom duhu:

“Nisam želio završiti reprezentativnu karijeru s osjećajem gorčine nakon neuspjeha na Igrama. Imao sam priliku odigrati još jedno veliko natjecanje i završiti na visokoj razini.”

Karabatić se osvrnuo i na simboliku svog posljednjeg turnira:

“Cijelo Svjetsko prvenstvo proveli smo u Hrvatskoj – Poreč, Varaždin, Zagreb. Posebno mi je značilo što smo pripreme započeli u mom rodnom Strasbourgu, a nastavili u zemlji mojih predaka.”

Iako se oprašta od reprezentacije, Karabatić ostaje u rukometu te će se u potpunosti posvetiti igranju za PSG. Odlazi kao dvostruki svjetski i europski prvak te olimpijski pobjednik, a u 172 nastupa za Francusku postigao je 182 pogotka.

Njegova ostavština u francuskom rukometu ostaje neizbrisiva, a sada mu slijedi fokus na završni dio klupske karijere.