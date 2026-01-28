Izbornik Danske najavio rotacije protiv Norveške, to bi moglo utjecati i na Hrvatsku

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Danska je već osigurala polufinale Eura.

Danski izbornik Nikolaj Jacobsen najavio je širu rotaciju za dvoboj s Norveškom, a danski stručnjaci već nagađaju tko bi sve mogao igrati.

Jacobsen je za TV 2 Sport poručio da Danska neće “odmarati tri-četiri igrača”, ali je jasno dao do znanja da će raspodijeliti minutažu.

“Nećemo mijenjati tri-četiri čovjeka i davati odmor, ali naravno da ćemo promijeniti momčad.”

Stručni komentator Rasmus Boysen smatra da bi najopterećenije zvijezde mogle dobiti i potpuno slobodno: prije svih Mathias Gidsel i Simon Pytlick kao i Rasmus Lauge, koji je uoči turnira imao problema s ozljedama.

Boysen procjenjuje i da bi Danska mogla eksperimentirati u obrani te “možda zaigrati ofenzivnije”, uz mogućnost da Mads Hoxer dobije ulogu u sredini obrane, dok bi novopozvani Thomas Arnoldsen mogao dobiti idealnu priliku za minute baš protiv Norveške.

A sve ovo bitno je i za Hrvatsku. Zašto? Prvoplasirani iz jedne skupine ide u polufinalu na drugoplasiranog iz druge skupine. U skupini I Danska i Njemačka trenutačno su izjednačene na šest bodova, ali Danska ima bolji međusobni omjer.

Ako bi Danska kiksala protiv Norveške, a Njemačka ranije pobijedila Francusku, Danska bi završila druga. Tada bi, u scenariju da Hrvatska pobjedom protiv Mađarske osvoji svoju skupinu, Danska mogla zakazati sraz s Hrvatskom.