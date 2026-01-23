Igrač utakmice protiv Islanda: Ova pobjeda je bila za njega

Podijeli :

PETR STOJANOVSKI via Guliver

Hrvatska je u prvom kolu glavne faze EHF Europskog prvenstva u rukometu svladala Island s 30:29 te je tako zadržala nadu za prolazak u polufinale Eura. Nakon utakmice je svoj komentar dao igrač utakmice Zvonimir Srna.

“Hvala navijačima koji su bili predivni. Teška utakmica. Prvo poluvrijeme smo igrali odlično, ali u drugom smo se mučili. Imali smo pritisak rezultata i psihički i fizički teško. Nadam se da je sve u redu s Martinovićem i pohvale za Slavića koji je ozlijeđen obranio sedmerac. Ova pobjeda je bila i za Šipića koji nije s nama i koji je danas dobio kćerkicu.”

Napad se mučio malo.

“Napad je bio odličan u prvom dijelu, a u drugom je izgledalo kao u mučenje. To smo se dogovorili da im ne dajemo loptu. To je bio dogovor, a toga smo se odlično držali.”

O Švicarskoj?

“Veliki pritisak rezultata. Navikli smo i mi i navijači. Idemo se oporaviti i spremiti za Švicarsku. Znamo mi njih i oni nas. Nema tu skrivanja. Težak je ritam i moramo se oporaviti i pogledati video. Oni igraju 7 na 6. Oni su malo taktički, nisu toliko brzi. Pripremit će se dobro za nas.”

Najteža utakmica je iza nas.

“Nije Island najteži. Svaka je teška i svaka je finale. Nemamo pravo na kiks i tako razmišljamo.”