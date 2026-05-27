Hrvatski reprezentativac pojačao Zagreb: ‘Imat ćemo jednu od najboljih obrana u Ligi prvaka’

Rukometni klub Zagreb predstavio je Marka Mamića kao novo pojačanje.
Važan obrambeni igrač hrvatske reprezentacije potpisao je ugovor na tri godine, što je na konferenciji za medije potvrdio sportski direktor Damir Bičanić. Uz njegov dolazak, potvrđen je i ostanak Giorgija Tskhovrebadzea.
“Bit će dosta dolazaka i odlazaka, značajno će se promijeniti momčad. Ne bih previše o imenima, ali podijelit ću s vama dvije recentne informacije. Giorgi Tskhovrebadze je produžio ugovor s klubom i ostat će u Zagrebu još tri sezone. A druga vijest je dolazak Marka Mamića iz Leipziga, uspjeli smo zaključiti ovaj odličan transfer i on je također potpisao na tri godine. Usudio bih se reći da ćemo uz njega, ali i ostale dolaske, imati jednu od najboljih obrana u Ligi prvaka.”
Bičanić je predstavio i novi stručni stožer pa će glavnu riječ voditi Hrvoje Horvat, uz pomoćnika Tončija Valčića i trenera vratara Ariana Jovića. U klub se vraća i Jakov Gojun koji će preuzeti ulogu tehnika momčadi.
Na kraju je komentirao i situaciju oko Diana Ćeška.
“Mi smo bili vrlo jasni i naš stav je poznat. Ne želim se osvrtati na neke portale koji imaju dileme. Mi ih nemamo i Diano Ćeško će od nove sezone biti igrač Zagreba”, poručio je Bičanić.
