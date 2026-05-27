Hrvatski reprezentativac pojačao Zagreb: ‘Imat ćemo jednu od najboljih obrana u Ligi prvaka’

“Bit će dosta dolazaka i odlazaka, značajno će se promijeniti momčad. Ne bih previše o imenima, ali podijelit ću s vama dvije recentne informacije. Giorgi Tskhovrebadze je produžio ugovor s klubom i ostat će u Zagrebu još tri sezone. A druga vijest je dolazak Marka Mamića iz Leipziga, uspjeli smo zaključiti ovaj odličan transfer i on je također potpisao na tri godine. Usudio bih se reći da ćemo uz njega, ali i ostale dolaske, imati jednu od najboljih obrana u Ligi prvaka.”

Bičanić je predstavio i novi stručni stožer pa će glavnu riječ voditi Hrvoje Horvat, uz pomoćnika Tončija Valčića i trenera vratara Ariana Jovića. U klub se vraća i Jakov Gojun koji će preuzeti ulogu tehnika momčadi.

Na kraju je komentirao i situaciju oko Diana Ćeška.

“Mi smo bili vrlo jasni i naš stav je poznat. Ne želim se osvrtati na neke portale koji imaju dileme. Mi ih nemamo i Diano Ćeško će od nove sezone biti igrač Zagreba”, poručio je Bičanić.