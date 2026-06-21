Teška životna priča: Otkriven razlog zbog kojeg Van Dijk ne nosi prezime na dresu

Van Dijk nikada nije javno želio detaljno govoriti o toj temi, no njegov ujak Steven Fo Sieeuw otkrio je da je sve povezano s razdobljem kada je Virgil imao samo 12 godina. Prema njegovim riječima, tada je obitelj doživjela težak udarac nakon što je otac napustio majku i troje djece.

„Njegov otac je otišao i ostavio majku samu s troje djece. Upravo je njegova majka pravi heroj ove priče“, rekao je Virgilov ujak.

Taj je događaj ostavio dubok trag na budućeg kapetana Nizozemske, koji je kasnije odlučio da na dresu ne ističe prezime koje ga povezuje s ocem. Tijekom godina u kojima je gradio put prema vrhu svjetskog nogometa, Van Dijk je najveću podršku imao upravo u majci. Ona je sama odgajala troje djece, istodobno radeći puno radno vrijeme kako bi obitelji osigurala normalan život.

„Svaki dan odlazila je na posao, vraćala se kući, brinula o djeci i pripremala obroke. Gotovo da nikada nije imala vremena za sebe“, prisjetio se član obitelji.

Ujak je dodatno pojasnio kako Virgil nikada nije mogao u potpunosti prihvatiti očev odlazak.

„Ne uklanjaš očevo prezime s dresa bez razloga. Time je jasno pokazao što osjeća“, poručio je.

Danas je Virgil van Dijk jedan od najcjenjenijih stopera na svijetu, kapetan Liverpoola i reprezentacije Nizozemske te lider generacije koja se nada velikom uspjehu na Svjetskom prvenstvu.