Legendarni trener udario na FIFA-u: ‘Nogomet više nije isti’

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AP Photo/Marta Lavandier via Guliver

Urugvajski izbornik Marcelo Bielsa kritizirao je pauze za hidrataciju koje je FIFA uvela na Svjetskom prvenstvu zbog visokih temperatura u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Smatra da takve stanke mijenjaju samu prirodu igre te da nogomet od njih nema nikakvu korist.

“Igranje utakmice u četiri dijela umjesto u dva mijenja kulturološki temelj na kojem je izgrađeno poimanje nogometa”, izjavio je Bielsa.

Dodao je kako razumije i podržava tehnološke novitete poput VAR-a, ali da su pauze za osvježenje nešto sasvim drugo.

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“Naravno, tehnologiju poput VAR-a pozdravljamo i cijenimo. Tehnologija nudi više mogućnosti. Kod ovih pauza namjera je drugačija, a zaključci koje iznosim zapravo i nisu moji. Ja samo ponavljam ono što čujem.”

Urugvaj u drugom kolu skupine H igra protiv Zelenortskih Otoka, a situacija je potpuno otvorena jer sve četiri reprezentacije nakon prvog kola imaju po jedan bod.

Bielsa je istaknuo da njegova momčad mora pronaći rješenje za suparnike koji se brane u niskom bloku, što joj je stvaralo probleme u remiju sa Saudijskom Arabijom (1:1).

“U prvom poluvremenu imali smo velik posjed lopte, ali stvorili smo vrlo malo prilika.”

Darwin Nunez ponovno je na meti kritika nakon skromnog nastupa protiv Saudijske Arabije. Napadač Urugvaja nije zabio za reprezentaciju već 14 utakmica, pa se sve glasnije govori o mogućem preseljenju na klupu.

Bielsa ipak ne vjeruje da je problem u psihološkom aspektu.

“Nijednom nogometašu koji igra na Svjetskom prvenstvu ne treba nikakva motivacija.”

Na kraju konferencije Bielsa je dobio pitanje bi li njegovi igrači, poput španjolskog reprezentativca Marca Cucurelle, mogli istetovirati njegov lik u slučaju osvajanja naslova.

Odgovor urugvajskog izbornika bio je kratak:

“To se neće dogoditi.”