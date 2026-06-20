Koliko bi Hajduk zaradio prodajom Vuškovića? Prodali su mladog stopera bez prava na postotak od prodaje

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Brighton je poslao novu ponudu Tottenhamu za Luku Vuškovića, objavio je u petak Fabrizio Romano. Engleski prvoligaš navodno nudi 45 milijuna funti, odnosno oko 52 milijuna eura za 19-godišnjeg hrvatskog stopera, što je informacija koja je posebno zanimljiva i za Hajduk.

Hajduk nema postotak od idućeg transfera, ali ima pravo na prihod kroz FIFA-in mehanizam solidarnosti. Vušković je 2023. godine iz Hajduka prešao u Tottenham za 11 milijuna eura, iako je transfer službeno zaključen 2025. zbog pravila o maloljetnicima.

Nakon dolaska u Englesku, mladi stoper bio je na posudbama u Radomiaku, Westerlou i Hamburger SV-u, gdje je posebno briljirao u Njemačkoj, igrajući iznimno zrelu sezonu i potvrđujući status jednog od najperspektivnijih stopera u Europi.

Kako bi Hajduk mogao profitirati

Prema FIFA-inom sustavu solidarnog doprinosa, klubovi koji su sudjelovali u razvoju igrača između 12. i 23. godine dobivaju određeni postotak odštete. U slučaju Vuškovića, Hajduku pripada oko 1,5% ukupnog transfera.

To znači da bi pri transferu od oko 50 milijuna eura Hajduk zaradio približno 750 tisuća eura, dok bi u slučaju ponude od 52 milijuna eura iznos bio oko 780 tisuća eura. Za milijun eura zarade transfer bi morao dosegnuti približno 66,7 milijuna eura.

Važno je da bi Hajduk imao pravo na taj iznos i u slučaju transfera između engleskih klubova, jer se radi o međunarodnom mehanizmu solidarnosti koji uključuje klubove iz različitih nogometnih saveza.

Hajduk ne bi imao pravo na naknadu samo u slučaju da igrač ode bez odštete, primjerice kao slobodan igrač po isteku ugovora, dok se kod plaćenih posudbi i otkupnih klauzula solidarna naknada računa prema stvarno isplaćenim iznosima.