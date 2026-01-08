Hrvatska protiv Njemačke bez važne karike, pogledajte za koga se odlučio Sigurdsson

Podijeli :

Jozo Čabraja / kolektiff

Hrvatski rukometaši od 20.30 sati u Areni Zagreb igraju prvu od dvije pripremne utakmice uoči Europskog prvenstva.

U zagrebačkoj Areni hrvatski rukometaši odradit će ozbiljan test protiv olimpijskih viceprvaka Njemačke. To je prilika Daguru Sigurdssonu da se provjeri trenutna forma momčadi.

U zapisniku za utakmicu protiv Njemačke nema golmana Dominika Kuzmanovića.

“Dominik Kuzmanović, Josip Šimić, Ante Ivanković i Patrik Martinović danas su, odlukom izbornika, izvan zapisnika”, poručili su iz HRS-a.