Hrvatska pobijedila Švedsku prvi put nakon osam godina

Rukomet 16. svi 202618:52 0 komentara
xxAntexCizmicx via Guliver Image

Hrvatska muška rukometna reprezentacija svladala je Švedsku rezultatom 35:31 u prijateljskom susretu, nakon što je prije nekoliko dana u Kristianstadu izgubila od istog protivnika 34:31. Obje reprezentacije već su izborile nastup na Svjetsko prvenstvo u rukometu 2027. pa za razliku od većine europskih selekcija ne moraju igrati dodatne kvalifikacije. Hrvatska je mjesto na svjetskoj smotri osigurala osvajanjem brončane medalje na ovogodišnjem europskom prvenstvu, dok je Švedska do izravnog plasmana stigla zahvaljujući kvalifikacijskom raspletu te činjenici da su Njemačka kao domaćin i Danska kao aktualni svjetski prvak već osigurale nastup.

Izbornik Dagur Sigurdsson suočio se s brojnim problemima uoči okupljanja reprezentacije jer zbog ozljeda nisu mogli nastupiti Luka Cindrić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan. Zbog izostanaka priliku su dobili mlađi igrači Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović.

Švedska je u uvodnim minutama držala rezultatski priključak, no Hrvatska je ubrzo preuzela kontrolu nad utakmicom i vodstvo nije ispuštala do kraja susreta. Na odmor je otišla s dva gola prednosti, a početkom drugog dijela razlika je narasla na četiri pogotka. Iako su gosti nekoliko puta uspjeli smanjiti zaostatak, nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti hrvatsku pobjedu.

Hrvatskoj je ovo prva pobjeda protiv Švedske nakon 2018. godine.

