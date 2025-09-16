Ekscentrični bivši hrvatski izbornik napustio RK Sesvete nakon samo jednog odigranog kola

Podijeli :

Guliver Images

RK Sesvete su doživjele iznenadnu promjenu na klupi — samo tjedan dana nakon starta domaćeg prvenstva i poraza od RK Dugo Selo, klub je objavio da se rastaje s trenerom Željko Babić.

Iako su Sesvete izborile nastup u grupnoj fazi EHF Europska liga, ovakav rasplet nije bio očekivan. Iz kluba su poručili kako Babić odlazi iz privatnih razloga.

Momčad će privremeno preuzeti Igor Vori, klupski direktor i bivši trener Sesveta, koji dobro poznaje sastav i trebao bi osigurati kontinuitet dok se ne pronađe trajno rješenje. U klubu naglašavaju da se ambicije ne mijenjaju te da je fokus na brzom oporavku i što boljem nastupu u Europskoj ligi.

Babić je na klupu Sesveta stigao u ožujku ove godine, nakon što je ranije dobio otkaz u Olympiacosu. Iako je sezonu ranije s grčkim klubom osvojio prvenstvo i došao do finala EHF Europski kup (poraz od Valura nakon sedmeraca), ove je sezone upisao nekoliko slabijih rezultata, uključujući i poraz u derbiju od AEK Atena (38:34). Nakon toga je napustio Grčku, a njegovo je mjesto preuzeo Riccardo Trillini.

Najveći trenerski uspjeh Babić je ostvario kao izbornik Hrvatska rukometna reprezentacija od 2015. do 2017. godine. Na Europsko prvenstvo u rukometu 2016 u Poljskoj osvojio je broncu, svladavši Norveška rukometna reprezentacija 31:24. Uoči tog uspjeha, Hrvatska je u drugoj fazi grupne faze ostvarila povijesnu pobjedu nad domaćinom Poljska rukometna reprezentacija 37:23, što joj je uz pomoć pobjede Norveška rukometna reprezentacija nad Francuska rukometna reprezentacija omogućilo prolazak u polufinale.