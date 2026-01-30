Duvnjak oduševio pričom o Srni: ‘Čuli smo se prije prvenstva i rekao mi je…’

Podijeli :

Guliver

Bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak stigao je u Herning kako bi s tribina bodrio Hrvatsku u polufinalu Europskog prvenstva protiv Njemačke.

Posebnu pažnju privukao je dolaskom u dresu Zvonimira Srne, koji je zbog ozljede morao napustiti turnir prije njegova završetka.

“Obukao sam Zvonin dres jer i ja sam imao takvu situaciju, znam kako mu je. Mislim da je njemu najteže. Sigurno će biti najvjerniji navijač. Njegovo srce i karakter, ta borba, vukao nas je. Ispričat ću jednu priču, nadam se da se Zvone neće naljutiti.

Hrvatska je izgubila od Njemačke u polufinalu Eura: Presudio je loš ulazak u drugo poluvrijeme Karabatić najavio okršaj Hrvatske s Njemačkom: ‘Jedino što znam…’

Čuli smo se prije prvenstva, bio je ozlijeđen, ali mi je rekao da radi sve da pomogne reprezentaciji. Rekao je: ‘Ako treba opet puknuti, nek pukne za reprezentaciju”, rekao je Duvnjak za RTL pa nakon toga pričao o Njemačkoj:

“Mislim da su samouvjereni i to može ići nama na ruku. Neću reći da su arogantni, ali svi Nijemci govore da će danas pobijediti. Možda jesu favoriti, ali 60 minuta prave borbe na terenu, pa tko pobijedi, nek pobijedi. Nadam se da ćemo spavati s medaljom.

Ja sam svoje za reprezentaciju dao. Drago mi je i ponosan sam da dečki imaju tu energiju od prošle godine. Možda će netko reći da smo slučajno u polufinalu, ali to definitivno nije tako. To je rezultat njihovog rada i odricanja. I najbitnije je što imaju prkos i inat. Ne priznaju nikoga.

Obje prijateljske utakmice izgubili smo zbog njihove tranzicije, odnosno zbog našeg vraćanja u obranu. Mislim da je to izbornik sigurno detektirao i to će biti ključ pobjede, uz jako pametan napad.”