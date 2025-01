Danski stručnjak podijelio svoju prognozu: Hrvatskoj ne predviđa medalju na SP-u

My IHF World Championship 2025 predictions:

Top 4:

🥇Denmark🇩🇰

🥈France🇫🇷

🥉Germany🇩🇪

4️⃣Croatia🇭🇷

Top scorer: Mathias Gidsel🇩🇰

MVP: Mathias Gidsel🇩🇰

Surprise: The Netherlands🇳🇱

Dissappointment: Sweden🇸🇪

Best Young Player (under 22 years): Petar Cikusa🇪🇸

What’s your predictions?…

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 12, 2025