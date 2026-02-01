Danci sastavili idealne momčadi Eura, samo je jedan Hrvat na popisu

Trojica danskih rukometnih stručnjaka za tamošnju su televiziju TV 2 Sport sastavili svoje idealne momčadi rukometnog Eura.

Njihovi odabiri uključuju i najboljeg obrambenog igrača, najboljeg mladog igrača do 21 godine te najkorisnijeg igrača turnira (MVP). Svoje su idealne sastave birali Claus Møller Jakobsen, Lasse Svan i Rasmus Boysen, a posljednji je u svoj sastav uvrstio Davida Mandića, koji je ujedno jedini Hrvat na listama.

Evo njihovih sastava:

Odabir Clausa Møllera Jakobsena

  • Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)
  • Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
  • Desno krilo: Antonio Areia (Portugal)
  • Pivot: Luis Frade (Portugal)
  • Najbolji obrambeni igrač: Johannes Golla (Njemačka)
  • Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)
  • MVP: Mathias Gidsel (Danska)

“Mathias Gidsel je najkorisniji igrač Europskog prvenstva jer je iznova pokazao da je svjetska klasa”, objasnio je Claus Møller Jakobsen.

Odabir Lassea Svana

  • Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)
  • Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
  • Desno krilo: Bence Imre (Mađarska)
  • Pivot: Johannes Golla (Njemačka)
  • Najbolji obrambeni igrač: Magnus Saugstrup (Danska)
  • Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)
  • MVP: Mathias Gidsel (Danska)

“Mathias Gidsel odigrao je izvanredan turnir i u nedjelju će vjerojatno srušiti rekord po broju golova na jednom Europskom prvenstvu. Ima fantastičan osjećaj za ravnotežu između vlastite realizacije i asistencija, što potvrđuje i drugo mjesto na ljestvici asistenata. Nema sumnje da će postati prvi Danac proglašen za MVP-ja Eura”, dodaje.

Odabir Rasmusa Boysena

  • Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)
  • Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
  • Desno krilo: Bence Imre (Mađarska)
  • Pivot: Johannes Golla (Njemačka)
  • Obrambeni igrač: David Mandić (Hrvatska)
  • Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)
  • MVP: Mathias Gidsel (Danska)

“Mnogi su igrači bili iznimno važni za svoje momčadi, ali nitko nije imao veći napadački utjecaj od Mathiasa Gidsela”, smatra Boysen te nastavlja:

“Prema mojem mišljenju, njegova liderska uloga, i na terenu i izvan njega, dodatno je došla do izražaja na ovom turniru. Posebno bih istaknuo njegovu karizmu i izjave nakon poraza od Portugala, kojima je pomogao smiriti situaciju”.

