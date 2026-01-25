Danac izjurio iz dvorane nakon pobjede, evo o čemu se radi

Podijeli :

Guliver Image

Danska rukometna reprezentacija svladala je Španjolsku 36:31 na Europskom prvenstvu, a njihov pivot Emil Bergholt izjurio je iz dvorane nakon pobjede.

Kako javlja danski Billed Bladet, Bergholt je u turnir ušao znajući da mu je djevojka kod kuće u visokoj trudnoći.

Nakon slavlja u subotu o njemu nisu htjeli govoriti suigrači, dok je izbornik Nikolaj Jacobsen rekao da Bergholta ovdje više nema.

Sretna vijest ubrzo je i službeno potvrđena kada je izbornik gostovao u studiju TV 2 nakon utakmice. Na pitanje znači li Bergholtov odlazak da će postati otac, izbornik je isprva kroz osmijeh odgovorio: „Nadam se.“

„Da, Emil je ispraćen pljeskom iz svlačionice uz lijepe želje, nakon čega je krenuo prema Jutlandu“, pojasnio je Jacobsen. Bergholtu i njegovoj partnerici Astrid ovo je drugo dijete – par već ima kćer Agnes, koja će uskoro dobiti ulogu starije sestre, a ovoga puta očekuju dječaka.