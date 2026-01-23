Islandski vratar o hrvatskom junaku: Taj tip je trčao preko pola terena s dvojicom na leđima

Podijeli :

xEibner-Pressefotox EP_RWS via Guliver Image

Hrvatska je u prvom kolu glavne faze EHF Europskog prvenstva u rukometu svladala Island s 30:29 te je tako zadržala nadu za prolazak u polufinale Eura. Nakon susreta izjavu je dao islandski vratar Viktor Gisli Hallgrimsson.

“Ovo je stvarno jako loše”, izjavio je nakon utakmice. Pobjedom bi Island bio u vrlo povoljnoj situaciji za nastavak turnira, no ovakav poraz mu je znatno zakomplicirao put, dok je Hrvatsku ponovno usmjerio prema željenom cilju.

“Ovo je bilo jednostavno užasno loše prvo poluvrijeme, po mom mišljenju, od svih. Napad je bio dobar, ali primiti 19 golova. To se jednostavno ne smije dogoditi. To je i moja i krivnja obrane”, rekao je.

Upitan što je točno pošlo po zlu u suradnji obrane i golmana, odgovorio je kako je prerano za detaljnu analizu. “Teško je reći sada. Teško je to vidjeti odmah nakon utakmice. Treba pogledati snimku i pronaći što smo mogli bolje učiniti.”

Ipak, istaknuo je da je obrana bila previše “mekana”, složivši se s ocjenom koju je čuo od izbornika na poluvremenu. “Činilo mi se, kao što sam čuo izbornika da je rekao i o čemu smo razgovarali na poluvremenu, da smo bili prilično mekani. Taj tip Srna je trčao preko pola terena i nekako je još uvijek uspijevao pucati s dva igrača na sebi.

To je ono što on najbolje radi, a mi to nismo uspjeli zaustaviti. Pomalo smo im dopuštali da rade ono što najbolje znaju u prvom poluvremenu. Mislim da smo bili bolji u drugom, ali zar nam jednostavno ne treba više obranjenih lopti? Nije li tako?”, zaključio je golman Barcelone.