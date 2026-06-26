Zvijezda MLB-a: Želim nastupati za Hrvatsku na OI 2028.

Kristofer Bubić (28) zvijezda je Major League Baseballa (MLB) i Kansas City Royalsa, a uskoro bi mogao postati i najveća zvijezda hrvatske bejzbolske reprezentacije.

“Radim na tome da dobijem hrvatsko državljanstvo. Povezali su me s konzulatom ovdje u SAD-u i pokrenuli taj proces. Bila bi super prilika da jednog dana igram na Olimpijskim igrama za Hrvatsku. Mislim da bi to bila super prilika za dijeljenje, da se malo više doživi kultura. I bio bih uzbuđen da to mogu učiniti,” kazao je Kristofer Bubić u razgovoru za Hinu.

Iduće OI su u Los Angelesu 2028. godine, 500-tinjak kilometara južno od njegovog rodnog Cupertina.

“Bilo bi lijepo igrati kod kuće. Kada bi to uspjeli bilo bi nevjerojatno. Moja obitelj i prijatelji bi bili uzbuđeni. Imam puno članova obitelji i prijatelja još uvijek u Kaliforniji i općenito na zapadnoj obali,” dodao je ljevoruki bacač Royalsa.

Njegov otac Mladen je rođen u Zadru, dok je majka Jela Hrvatica rođena u SAD.

“Rođen sam i odrastao u SAD-u, ne govorim tečno hrvatski, ali znam neke jednostavne riječi, Kako si, dobro hvala…,” kazao je nasmijavši se.

Trenutačno je izvan stroja zbog ozljede lakta, no nada se kako bi za tjedan ili dva mogao ponovo na teren.

“Posljednjih godina imao sam nekoliko ozljeda, nadam se da ova pauza ne bi trebala predugo trajati,” kazao je Kris koji je prije ozljede imao devet startova za Kansas City tijekom ove sezone.

Odrastajući u Kaliforniji isprobao je nekoliko sportova, no prevladala je ljubav prema baseballu.

“Igrao sam nogomet, košarku, baseball, međutim prevladala je ljubav prema baseballu. Taj sport mi se jednostavno svidio, roditelji su mi bili podrška, vidjeli su da uživam. Vjerojatno sam bio malo bolji u baseballu nego u drugim sportovima. Tako da mi je to dalo malo više samopouzdanja da se time bavim kako sam odrastao. I evo me danas, još uvijek to radim.”

“Stvarno uživam u igri, baseball je teška igra. Izgrađena je na puno neuspjeha. I nije laka, kao što nijedan sport nije lagan. Ali stvarno uživam u igranju, radu na svojim vještinama i trudim se svaki dan biti bolji,” dodao je.

Nakon srednje škole upisao je sveučilište Stanford igravši za tamošnje Cardinalse, a 2018. Royalsi su ga izabrali kao 40. izbor drafta. Brzo se popeo u nižim ligama, dominirajući 2019. u High-A Wilmingtonu, proglašen je igračem godine Royalsa u nižim ligama. Već iduće godine je dobio priliku u MLB-u.

Debitirao je u srpnju 2020. protiv Chicago White Soxa bacavši u četiri “inninga”. Jedan od vrhunaca karijere imao je prošle godine kada je izabran za All-Star utakmicu u Cumberlandu.

“Bilo je nevjerojatno. Bilo je to stvarno ‘cool’ iskustvo biti okružen nekim od najboljih igrača. Biti prepoznat na taj način je čast, posebno nakon problema s ozljedama koje sam imao. Bilo je to super iskustvo koje sam podijelio sa svojom obitelji, s prijateljima. To je nešto što nikad neću zaboraviti.”

Do sada je jednom posjetio Hrvatsku, “teško je zbog rasporeda pronaći slobodno vrijeme s obzirom na sezonu, no planiram to uskoro”, dodao je.

“Moj otac je iz Zadra, njegovi roditelji su iz Prisoja. Moja majka je rođena u SAD, ali njezini su iz Hrvatske. Odrastao sam u katoličkoj obitelji, išao sam u crkvu u San Joseu u Kaliforniji, tamo je velika hrvatska zajednica. Tek sam nedavno doznao da i u Kansasu postoji hrvatska katolička zajednica i župa sv. Ivana Krstitelja.”

Svoju ljubav prema Hrvatskoj pokazao je prije dvije godine kada je nastupio u tenisicama sa šahovnicom i natpisom “Hrvatska”.

“Još ih imam. MLB liga igračima tijekom sezone pruža priliku da personaliziraju vlastite tenisice ili palice. Pa sam mislio da bi to bilo super. Želio sam odati počast hrvatskoj baštini, mislio sam da bi moja obitelj to stvarno voljela vidjeti. Pa sam i učinio. I bilo je stvarno super.”

Prati rezultate “Vatrenih” na World Cupu, a njegova majka, sestra i rođakinja idu u Philadelphiju na utakmicu.

“U mojoj obitelji Luka Modrić se prati kao što se nekada pratio Davor Šuker. Bilo je uzbudljivo gledati reprezentaciju,” istaknuo je.

“Ne mogu reći da pratim druge sportove koji se događaju u Hrvatskoj. Ali, znam da je Hrvatska bila dobra u rukometu i vaterpolu na Olimpijskim igrama, znam da je imala dosta košarkaša u NBA ligi.”

Oduševio se kada je čuo da postoji mogućnost da “Vatreni” zaigraju u drugom krugu u njegovom Kansas Cityju.

“Stvarno, nisam znao, Hvala što ste mi to rekli. Moram pronaći način da odem na tu utakmicu, ha, ha. Naš stadion je pored nogometnog, mogu se i prošetati do tamo. Bila bi to sjajna prilika za odlazak,” poručio je na kraju razgovora.