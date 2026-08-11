Hrvatska atletičarka na Europskom prvenstvu u Birminghamu oborila osobni rekord i izborila polufinale

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Hrvatska atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Birminghamu, ostvarivši pritom najbolji rezultat svoje karijere.

Vuković je u kvalifikacijskoj skupini kroz cilj prošla kao treća s vremenom 1:58.38, čime je svoj dosadašnji osobni rekord popravila za čak 67 stotinki. Prethodno najbolji rezultat istrčala je prije samo dva tjedna.

24-godišnja hrvatska predstavnica od samog je početka držala priključak s Audrey Werro, jednom od najbržih svjetskih atletičarki u ovoj disciplini. Švicarka je na kraju slavila s rezultatom 1:57.83.

Vuković je kvalifikacije završila na ukupno sedmom mjestu, čime je prvi put u karijeri izborila prolazak kvalifikacija na velikom natjecanju. Najbrža u kvalifikacijama bila je Britanka Keely Hodgkinson s vremenom 1:57.28.

Polufinalna utrka na rasporedu je u srijedu od 14:10.