Sport Klub je službeni medijski partner Adria Football Foruma 2026

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Adria Football Forum

Sportklub.hr je ove godine službeni medijski partner Adria Football Foruma, jednog od najvažnijih stručnih nogometnih događaja u Jugoistočnoj Europi. Nakon uspješne premijere u Zagrebu, forum ove godine seli u Beograd, gdje će 21. i 22. rujna 2026. u hotelu Hyatt Regency Beograd okupiti nogometne stručnjake, klubove, saveze, analitičare, trenere, predstavnike akademija i druge dionike nogometne industrije.

Adria Football Forum 2026 donosi prošireni program, više govornika i još bogatiji sadržaj. Sudionike očekuju dva dana predavanja, panel rasprava, praktičnih uvida i umrežavanja s uglednim stručnjacima iz regije i inozemstva. Forum predstavlja jedinstvenu priliku za stručni razvoj, razmjenu znanja te stvaranje novih poslovnih i stručnih veza.

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Među središnjim temama ovogodišnjeg foruma bit će metodologija vrhunskih trenera, primjena umjetne inteligencije u nogometu, skauting i razvoj regionalnih talenata, rad omladinskih akademija, ženski nogomet, alternativni modeli financiranja klubova te važnost obrazovanja u profesionalnom nogometnom okruženju.

Ulaznice su od 22. lipnja službeno u prodaji. Organizatori za ograničeno vrijeme nude Early Bird cijenu, stoga je sada pravi trenutak za osiguravanje mjesta na jednom od najvažnijih nogometnih događaja u regiji.

U nadolazećim tjednima postupno će biti otkriveni i govornici te dodatni programski sadržaji, dok su ključne tematske smjernice već poznate. Više informacija o događaju, programu i kupnji ulaznica pronaći ćete na službenoj internetskoj stranici foruma.

Adria Football Forum nije samo konferencija — to je prostor gdje nastaju ideje, partnerstva i rješenja koja zajedno oblikuju budućnost nogometa u regiji.

Beograd čeka. Rezervirajte datum.

21.–22. rujna 2026.

Hyatt Regency

Beograd