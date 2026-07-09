Martinjak nakon izlaska iz pritvora: ‘Ovo je bilo 30 dana otrežnjenja i spuštanja na zemlju’

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Sport Klub

Svjetski prvak u boksu bez rukavica (BKB), Marko Martinjak, održao je konferenciju za medije sedam dana nakon izlaska iz istražnog zatvora u Remetincu, gdje je proveo gotovo mjesec dana zbog sumnje na nanošenje teških tjelesnih ozljeda tijekom incidenta na jednom malonogometnom turniru.

Martinjak se osvrnuo na razdoblje provedeno u pritvoru, istaknuvši da je situaciju iskoristio za osobnu refleksiju, ali i za održavanje fizičke spremnosti u otežanim uvjetima.

“Žao mi je što smo se morali okupiti iz ovog razloga, a ne zbog borbe za novi naslov. Ipak, u jednu ruku mi je ovaj boravak u zatvoru dobro došao. Shvatio sam da sam u više navrata poletio, opijen uspjehom. Mislio sam da sam nedodirljiv, a pokazalo se da nisam. Bilo je ovo 30 dana otrežnjenja i spuštanja na zemlju.”

Pravni status i dinamiku procesa pojasnio je njegov odvjetnik Bojan Opačić, naglasivši kako u ovom trenutku ne postoji meritorna sudska odluka niti podignuta optužnica, već Državno odvjetništvo provodi zakonom predviđene dokazne radnje.

“DORH mora utvrditi sve činjenice i dinamiku događaja. Potrebno je ustanoviti je li ovdje riječ o nesportskom ponašanju ili kaznenom djelu, te ne bi trebalo prejudicirati krivnju. Marko se odmah javno ispričao za svoje neprimjereno ponašanje. Što se doista dogodilo i radi li se o teškim tjelesnim ozljedama, odlučit će sudsko vještačenje. Smatramo da u ovom slučaju nije bilo potrebe za radikalnom mjerom istražnog zatvora”, rekao je i dodao:

“Od sada ne idem nikamo, i to sa šiltericom nabijenom na glavu, osim na relaciji kuća – dvorana i eventualno na kavu u kvartu. Od strane organizatora bili smo pozvani na Thompsonov koncert no ja sam se na tome zahvalio. Ne želim se više toliko izlagati. Uostalom, što radiš u tišini to najbolje odjekne.”

Otkrio je i kako su izgledali zatvorski treninzi.

“Nisam koristio mogućnost za “street workout” jer je između 11 i 16 sati bilo prevruće. Ja sam trenirao, nakon pokoje kave, oko devet ujutro. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sam trenirao snagu za što sam koristio sklekove ali i jednu klupu od 15 kilograma koju sam dizao. Isto tako, punili smo vodom boce od gaziranih pića. “Shadow” boks sam radio utorkom i četvrtkom koristeći bučice od pola kilograma. Unutra je bio i jedan momak koji je svojedobno nešto trenirao pa samo radili školu boksa. I da, šetao sam svaki dan po 10 do 12 kilometara koliko bih napravio za ona dva sata šetnje po krugu.”

Unatoč otežanim okolnostima i gubitku pet kilograma, Martinjakov trenerski tim potvrdio je da je borac nastavio s treninzima u pritvoru koliko su mu uvjeti dopuštali. Prema riječima menadžera i trenera, Martinjak je trenutačno na otprilike 70 posto svojih mogućnosti, što ostavlja dovoljno vremena za pripremu predstojećeg meča u Miamiju, zakazanog za 29. kolovoza.

Martinjak je zaključio kako je izvukao pouku o odgovornosti koju javne osobe nose u javnom prostoru te je najavio maksimalnu posvećenost treninzima i obitelji u predstojećem razdoblju.