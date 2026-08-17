Livaja: Na kraju smo se izvukli, a o igri ne trebamo pričati

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Nogometaši Hajduka upisali su prvu pobjedu u novoj sezoni SuperSport HNL-a, svladavši Goricu u gostima rezultatom 2:1 u sklopu 3. kola.

Splićani su rano poveli pogotkom Michelea Šege na asistenciju Rokasa Pukštasa, no u nastavku su prepustili inicijativu domaćinima. Gorica je izjednačila preko Bogojevića iz kaznenog udarca nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Odluka o pobjedniku pala je ubrzo nakon ulaska Marka Livaje s klupe — u 82. minuti prihvatio je loptu Del Morala, oslobodio se čuvara u šesnaestercu te poentirao za konačnih 2:1.

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Nakon susreta, kapetan Hajduka sažeo je dojmove s terena:

“Mislim da smo kontrolirali utakmicu od početka. Šteta što nismo prije riješili, na kraju smo se izvukli i osvojili tri boda. O igri ne trebamo pričati jer u prva dva kola nismo upisali pobjedu i ova tri boda nam daju samopouzdanje jer nas čeka najvažnija utakmica sezone. Nadam se da ćemo ući u Europu”, rekao je Livaja pa se osvrnuo i na reakciju momčadi nakon primljenog pogotka za 1:1:

“Ovo je mlada momčad, dobro smo reagirali. Protiv Istre smo poveli pa smo vidjeli što se dogodilo. Trebali smo krenuti po taj drugi gol da nam se ne događaju ovakve situacije. U HNL-u ima uvijek igrača koji te mogu kazniti ako ne završiš utakmicu na vrijeme.”

Opisao je i sam trenutak odlučujućeg pogotka na utakmici:

“Očekivao sam da ću dobiti loptu, dobro sam se postavio. Vidio sam da je vratar izašao i da je prvi kut prazan i, eto, pogodio sam.”

Unatoč pritisku koji nosi igranje u splitskom klubu, Livaja ističe važnost nadolazećeg europskog okršaja protiv poljskog Rakowa:

“Sigurno će biti lakše, ali kod nas nikad nije lako. Ovdje su uvijek velika su očekivanja, ali to je normalno jer igramo u velikom klubu. Nadam se da ćemo navijačima dati tu sreću da pobijedimo Rakow i da uđemo u Europu.”

Na kraju se osvrnuo i na atmosferu unutar svlačionice:

“Dobra je atmosfera. Uvijek je, od kad sam tu, bila dobra atmosfera u svlačionici. Momci su željni kao i uvijek, a nadam se da ćemo ove godine uspjeti. Prošlih godina smo imali pehova i ozljeda, nadam se da će nam se vratiti. Sigurno i mi trebamo više pokazati.”

S ova tri boda Hajduk je skočio na šesto mjesto prvenstvene tablice s ukupno četiri osvojena boda u prva tri kola.