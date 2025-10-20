Pala čak dva svjetska rekorda na Svjetskom plivačkom kupu u SAD-u

Američka plivačica Kate Douglass postavila je u nedjelju na Svjetskom kupu u Westmontu svjetski rekord na 100 metara slobodno u 25-metarskim bazenima s vremenom 50,19 sekundi, dok je Australka Kaylee McKeown oborila svjetski rekord na 200 metara leđno.

Douglass , olimpijska pobjednica na 200 m prsno na OI u Parizu, pobijedila je u finalu 100 slobodno s vremenom 50,19 sekundi, nadmašivši tako prijašnji rekord od 50,25 sekundi koji je postavila Australka Cate Campbell u Adelaideu 2017. godine.

Drugo mjesto osvojila je Australka Mollie O’Callaghan (51,44), koja je dan ranije na istom natjecanju isplivala novi svjetski rekord na 200 m s vremenom 1:49,77.

McKeown, koja je osvojila naslove u disciplinama 100 m i 200 m leđno na Olimpijskim igrama u Parizu i Tokiju, pobijedila je u disciplini 200 m leđno s vremenom 1:57,87 i postavila novi svjetski rekord.

Prethodni rekord držala je Amerikanka Regan Smith (1:58,04), koja je osvojila drugo mjesto s vremenom 1:57,91.