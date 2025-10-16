Jedna od najboljih plivačica današnjice šokirala objavom, navijači ovo nisu očekivali

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis,File via Guliver

Jedna od najboljih plivačica današnjice, Australka Ariarne Titmus iznenađujuće je objavila kraj svoje karijere u dobi od samo 25 godina.

Titmus je tijekom svoje sjajne karijere osvojila osam olimpijskih medalja, od čega četiri zlata, tri srebra i jednu broncu, a usto je i četverostruka svjetska prvakinja. Najveće uspjehe ostvarivala je u utrkama na 400 metara slobodno, disciplini u kojoj je dvostruka olimpijska i svjetska prvakinja, a odličja je osvajala i na 200 te 800 metara slobodno te u štafetnim utrkama na 4x200m slobodno.

Nakon Olimpijskih igara u Parizu prošle godine Titmus je kazala kako će uzeti godinu dana odmora od natjecanja kako bi “napunila baterije” pa je tako tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Singapuru bila televizijska komentatorica, a ne natjecateljica. Na žalost brojnih ljubitelja plivanja, posebice onih australskih, samo nekoliko mjeseci kasnije Titmus je odlučila kako povratka neće niti biti.

“Ovo je teška odluka, ali zadovoljna sam njome. Volim plivanje, ono mi je bilo strast još od djetinjstva, ali nakon što sam u zadnje vrijeme uzela pauzu od treniranja shvatila sam kako su mi neke druge stvari u životu postale vrlo važne”, izjavila je Titmus.

Titmus se svjetskoj javnosti predstavila na Svjetskom prvenstvu 2019. u Gwangjuu kada je osvojila naslov na 400m slobodno pobjedom protiv najtrofejnije plivačice svih vremena Amerikanke Katie Ledecky, a njihovo je rivalstvo trajalo sve do Igara u Parizu gdje je Titmus obranila naslov olimpijske pobjednice u istoj disciplini u finalu prozvanom “utrkom stoljeća” jer je za suparnice imala nadolazeću kanadsku senzaciju Summer McIntosh koja je osvojila srebro i Ledecky koja se morala zadovoljiti broncom.

Uz brojne osvojene medalje, Titmus je i aktualna svjetska rekorderka na 200m slobodno.

Na vijest o umirovljenju Titmus reagirala je i deveterostruka olimpijska pobjednica te 23-struka svjetska prvakinja, 28-godišnja Ledecky:

“Izvanredna natjecateljica, prvakinja i osoba!“, objavila je Ledecky putem svog Instagrama.