Miljeniću je za samo desetinku izmaklo finale SP-a na otvaranju sezone

Hrvatski plivač Nikola Miljenić otvorio je novu sezonu nastupom na prvoj stanici Svjetskog kupa u plivanju 2025., održanoj u američkoj saveznoj državi Indiani.

U debitantskom nastupu u ovoj sezoni Miljenić je ostvario nekoliko zapaženih rezultata, a ujedno i vrijedne provjere forme na početku natjecateljskog ciklusa.

Na 50 metara slobodno zauzeo je 12. mjesto, na 50 metara leđno 14. mjesto, dok je u disciplini 50 metara leptir završio deseti, samo desetinku udaljen od ulaska u finale. U utrci na 100 metara slobodno plasirao se na 19. mjesto, dok je u disciplini 100 metara mješovito bio diskvalificiran zbog tehničke pogreške.

Iako je serija natjecanja tek započela, hrvatski reprezentativac zadovoljan je načinom na koji je otvorio sezonu.

“Završila je prva etapa Svjetskog kupa u Indiani i mogu reći da sam dosta zadovoljan svojim nastupom. Budući da je prvo natjecanje u sezoni, odlučili smo nastupiti u više disciplina kako bismo što bolje provjerili formu. Konkurencija je bila iznimno jaka, ali zadovoljan sam jer sam već sada uz bok s najboljima. Možda je malo nedostajalo do finala, doslovno desetinka, no i to je velika motivacija za ono što slijedi,” rekao je Miljenić nakon natjecanja.

Miljenićev nastup u Indiani poslužio je kao važan test uoči nastavka Svjetskog kupa, koji se već idućeg tjedna seli u Westmont (Illinois), dok će završna postaja biti kanadski Toronto krajem listopada.

Hrvatskog plivača tako očekuju još dvije prilike za dokazivanje u snažnoj svjetskoj konkurenciji i daljnje brušenje forme pred Europsko prvenstvo krajem godine.