Finale za hrvatsku štafetu na EP-u u plivanju!

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David Damnjanovic/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirala se u finale Europskog prvenstva u Parizu s trećim rezultatom kvalifikacija koji je ujedno i novi hrvatski rekord od 3:13.06 minuta.

Hrvatska štafeta je tako popravila nacionalni rekord za više od šest i pol sekundi te istaknula kandidaturu za medalju u poslijepodnevnom dijelu programa.

Brže od hrvatskog četverca u kvalifikacijama su plivali samo neutralni sportaši sa 3:12.81 i Velika Britanija sa 3:12.80.

Finalna utrka je na programu od 19.43 sati.

Ostali hrvatski predstavnici koji su nastupili u kvalifikacijama u četvrtak nisu izborili prolazak dalje.

Luka Čarapović je za šest stotinki popravio vlastiti i hrvatski rekord na 50 metara leđno, ali to je bilo dovoljno za 35. mjesto, dok se za polufinale moralo plivati brže od 24.90.

Od četvorice plivača na 200 metara slobodno najbolji je bio Franko Grgić koji je s najboljim osobnim rezultatom od 1:47.51 minuta zauzeo 25. mjesto, a polufinale mu je “pobjeglo” za 35 stotinki koliko je brži bio Talijan Carlos D’Ambrosio koji je prošao kao zadnji, 16. Niko Janković je s najboljim ovosezonskim rezultatom od 1:48.28 zauzeo 40. mjesto, Filip Mujan je također ostvario svoj najbolji rezultat sezone na 200m slobodno od 1:51.20 i zauzeo 63. mjesto, dok je jedini podbacio Karlo Perčinić koji je sa 1:51.92 bio više od sekunde i pol sporiji no ranije ove godine te je zauzeo 66. mjesto.

Amina Kajtaz je na 100 metara leptir s vremenom 58.98 bila na razini svog osobnog rekorda te je završila na 21. poziciji, 40 stotinki iza 16. Talijanke Anite Gastaldi, zadnje koja je prošla u polufinale.