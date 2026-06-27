Nizozemka Steenbergen (26) oborila svjetski rekord na 100 metara slobodno

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AP Photo/Lee Jin-man via Guliver

Utrka za povijest!

Nizozemska plivačica Marrit Steenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom od 51.68 sekundi.

Aktualna svjetska prvakinja u ovoj disciplini tako je za tri stotinke popravila dosadašnji rekord velike Šveđanke Sarah Sjostrom postavljen 2017. godine.

“Čudan je osjećaj. Znala sam da sam blizu, ali kada sam vidjela vrijeme na ekranu pitala sam se je li to stvarno, a kada je publika počela vikati znala sam da jest”, kazala je 26-godišnja Steenbergen.